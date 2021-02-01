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تَوَعّد المخالفين بلا استثناء.. جولات احترازية مكثفة بالباحة ودعوة للإبلاغ

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تَوَعّد المخالفين بلا استثناء.. جولات احترازية مكثفة بالباحة ودعوة للإبلاغ تَوَعّد المخالفين بلا استثناء.. جولات احترازية مكثفة بالباحة ودعوة للإبلاغ
فيما حث "السواط" المواطنين والمقيمين على تحميل "توكلنا" والاتصال بـ"الموحد"

تَوَعّد المخالفين بلا استثناء.. جولات احترازية مكثفة بالباحة ودعوة للإبلاغ

بتوجيه ومتابعة من أمين منطقة الباحة الدكتور علي بن محمد السواط، يجري تكثيف الجولات الرقابية للفِرَق الميدانية لأمانة منطقة الباحة وكافة بلديات المنطقة على الأسواق والمقاهي وقصور الأفراح والحدائق والمتنزهات؛ وذلك لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية لمكافحة ، وضبط المخالفات وتطبيق الغرامات النظامية.

ودعا "السواط" المواطنين والمقيمين بمدن ومحافظات منطقة الباحة، إلى تحميل تطبيق "توكلنا" في أجهزة الهواتف الذكية لديهم، وإلى سرعة الإبلاغ عن الملاحظات والمخالفات المتعلقة بفيروس كورونا؛ وذلك من خلال الاتصال المباشر، والتبليغ على الرقم الموحد للبلاغات البلدية (٩٤٠)، كما تعهد بتطبيق جميع العقوبات والغرامات والجزاءات اللازمة بحق المخالفين دون استثناء؛ إنفاذًا للتوجيهات الصادرة بهذا الشأن.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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