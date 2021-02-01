نسب الفقر والخدمات.. 7 معايير لاختيار القرى ذات الأولوية ضمن مبادرة تطوير الريف

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مصراوي Masrawy

كتب- محمد نصار:

كشف مصدر بوزارة التنمية المحلية، عن معايير اختيار القرى ذات الأولوية العاجلة في التطوير ضمن مبادرة الرئيس السيسي لتطوير الريف المصري في إطار مبادرة حياة كريمة.

وقال المصدر، لمصراوي، إنه يتم اختيار أولويات القرى التي تحتاج للتطوير وفق المعايير التالية:

1- نسبة سكان ريف المركز من إجمالي السكان.

2- نسبة فقراء ريف المركز من إجمالي سكان ريف المركز.

3- تركز عدد القرى التي يزيد فيها الفقر عن 55% في المركز.

4- نسبة تركز قرى مراكب النجاة.

5- معدلات الأمية.

6- الأسر التي تعولها إناث.

7- التغطية بخدمات مياه الشرب والصرف الصحي.

وجه اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، المحافظين وآليات الإدارة المحلية على كافة المستويات بمواصلة التنسيق المشترك مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة والجهاز المركزي للتعمير التابع لوزارة الإسكان لمراجعة خطط كل مركز وتقديم كل أوجه الدعم خلال تنفيذ المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري والتدخل الفوري لإزالة أي معوقات أو تحديات.

كما طالب وزير التنمية المحلية، المحافظين ورؤساء المراكز المحلية بالإسراع في تشكيل آليات التنسيق والمتابعة على مستوى المراكز والمحافظات وتأسيس وحدة بكل مركز إداري تضم مسئولين لمتابعة التنفيذ ومسئولين للمشاركة الاجتماعية والتوثيق، وكذلك وحدة على مستوى كل محافظة لتتولى هذه الفرق التنسيق مع جهات التنفيذ بالهيئة الهندسية ووزارة الإسكان وتحديث الموقف التنفيذي للمشروعات بشكل مستمر، وإدارة آليات إشراك المواطنين في مراحل التخطيط والتنفيذ، والتوثيق الإعلامي للمشروعات​