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الانتهاء من تنفيذ مدرسة تعليم أساسي سعة 42 فصلاً بمدينة المنيا الجديدة

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الانتهاء من تنفيذ مدرسة تعليم أساسي سعة 42 فصلاً بمدينة المنيا الجديدة الانتهاء من تنفيذ مدرسة تعليم أساسي سعة 42 فصلاً بمدينة المنيا الجديدة

مصراوي Masrawy

11:07 ص الإثنين 01 فبراير 2021

كتب- محمد عبدالناصر:

قال المهندس خالد عبدالعزيز، رئيس جهاز تنمية مدينة المنيا الجديدة، إنه تم الانتهاء من تنفيذ مشروع مدرسة تعليم أساسي على مساحة ( 11310 م2 ) بمركز خدمات حي النوادي بالمدينة، وذلك في إطار توفير الخدمات والأنشطة المختلفة لقاطني المدينة، وفي ضوء السعي المستمر للنهوض بالمنظومة التعليمية.

وأوضح رئيس جهاز مدينة المنيا الجديدة، أن مبنى المدرسة يتكون من (دور أرضي وأول علوي وثانٍ علوي)، كما يشمل المشروع 3 غرف حراس أمن وجراج بمظلة وموقع عام بمشتملاته، مشيراً إلى أنه تم تنفيذ المشروع بأعلى المواصفات وخلال فترة زمنية وجيزة.

وفي سياق متصل قال المهندس خالد عبدالعزيز، إنه جارٍ استكمال الأعمال بمشروع تنفيذ ازدواج الطريق الصحراوي الشرقي من كمين الصفا وحتى الحد الشمالي لكردون المدينة بطول 6.5 أمام منطقة الإسكان الاجتماعي وعمارات المنحة الإماراتية.

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