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مصدر بـ"الزراعة": 20 مليار جنيه استثمارات لتطوير مشروع "مريوط للاستزراع السمكي"

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مصدر بـ"الزراعة": 20 مليار جنيه استثمارات لتطوير مشروع "مريوط للاستزراع السمكي" مصدر بـ"الزراعة": 20 مليار جنيه استثمارات لتطوير مشروع "مريوط للاستزراع السمكي"

مصراوي Masrawy

11:05 ص الإثنين 01 فبراير 2021

كتب- أحمد مسعد:

قال مصدر بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الوزارة انتهت من تأجير المزارع السمكية بمنطقة مريوط لمجموعة من الشركات المصرية، مشيرًا إلى أن حجم الاستثمارات بلغ 20 مليار جنيه.

وأضاف المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، في تصريح أدلى به إلى "مصراوي"، اليوم الإثنين، أن مشروع مريوط يشمل 4861 فدانًا مقسمة إلى أحواض سمكية تعمل وفقًا لأحدث المعايير الدولية، لافتًا إلى أن المشروع سوف يوفر حضانات مكيفة للأسماك؛ لإنتاج كميات في فصل الشتاء بتكنولوجيا حديثة ومتطورة.

وتابع المصدر: المشروع يخضع لمتابعة دقيقة من قِبل السيد القصير، وزير الزراعة؛ لعرض مستجداته على مجلس الوزراء، لافتًا إلى أن تلك المساحات تخضع لفترة حق الانتفاع لمدة 20 عامًا.

وأشار المصدر إلى الانتهاء من الدراسات الفنية التي نفذتها الهيئة العامة للثروة السمكية، مضيفًا أن تنفيذ العقود يدخل حيز التنفيذ الجاد مطلع شهر مارس المقبل.

جدير بالذكر أن تحتل المركز الأول عربيًّا وإفريقيًّا في إنتاج الاستزارع السمكي، والسادس عالميًّا؛ حيث يشكل الاستزراع السمكي ما يقرب من 81% من إنتاجنا، والباقي للمصادر الطبيعية.

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