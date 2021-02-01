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20 مطعما وقاعة حفلات.. ننشر تفاصيل مشروع "كايرو آي" في أرقام

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20 مطعما وقاعة حفلات.. ننشر تفاصيل مشروع "كايرو آي" في أرقام 20 مطعما وقاعة حفلات.. ننشر تفاصيل مشروع "كايرو آي" في أرقام

مصراوي Masrawy

11:01 ص الإثنين 01 فبراير 2021

كتب- محمد عمارة ومحمد نصار:

دشنت محافظة القاهرة بالشراكة مع شركة نيو هاواي للاستثمار المملوكة لأحمد متولي، نجل رجل الأعمال الراحل سيد متولي، رئيس النادي المصري البورسعيدي، مشروع العجلة الدوارة "كايرو آي" في حديقة المسلة بالزمالك.

وتعد العجلة الدوارة المزمع تنفيذها الأكبر في أفريقيا والخامسة من حيث الحجم على مستوى العالم، وتبلغ قيمة المشروع الاستثمارية نحو 500 مليون جنيه.

ويستعرض مصراوي أبرز الأرقام عن المشروع ومكوناته الداخلية على النحو التالي:

1- 20000 م2 هي مساحة أرض المشروع.

2- ارتفاع العجلة الدوارة 120 مترا.

3- سعة العجلة 2100000 زائر سنويا.

4- سعة ساحة الانتظار 500 سيارة.

5- متوفر ساحة انتظار للحافلات.

6- متوفر وسائل نقل نهرية.

7- 10 مطاعم فاخرة.

8- 10 مطاعم أخرى في منطقة المطاعم.

9- 10 محال متعددة الاستخدامات.

10- قاعة حفلات مطلة على النيل بمساحة 1000 م2.

ويصل ارتفاع العجلة إلى 120 مترا ومثبتة على 8 أعمدة كتلة واحدة بطول 85 مترا لكل منها.

ولاقى المشروع انتقادات موسعة من قبل سكان حي وعدد من رجال الأعمال وخبراء البيئة والاقتصاديين وأعضاء مجلس النواب.

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