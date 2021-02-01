أخبار عاجلة

السعودية تعرب عن تطلعها للعمل مع واشنطن لصون الأمن والاستقرار بالمنطقة -
سلالة متحورة من فيروس كورونا تصيب مريضا في كاليفورنيا مجددا بعد 6 أشهر -
اليوم.. أولى جلسات محاكمة عصابة تهريب المهاجرين -
بالفيديو: حاول سرقة سيارتها.. شاهد ماذا فعلت به! -
مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع -
الجامعة العربية ترحب باختيار السلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا -
اليوم.. دعوى عدم دستورية سن حضانة الفتيات وسن الرؤية -
مصر تسجل 540 إصابة جديدة بفيروس كورونا و48 حالة وفاة -
"الإذاعة والتليفزيون" تؤكد احترامها للمتقاعدين وتوضح: "اسأل السعودية" فُسِّر بشكل خاطئ -
النواب الليبي يعلن دعم السلطة التنفيذية الموحدة في البلاد حال نيلها الثقة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

أطباء كفر الشيخ تتلقى العزاء في ضحية كورونا

Print
أطباء كفر الشيخ تتلقى العزاء في ضحية كورونا أطباء كفر الشيخ تتلقى العزاء في ضحية كورونا

مصراوي Masrawy

11:02 ص الإثنين 01 فبراير 2021

كفر الشيخ - إسلام عمار:

أعلن الدكتور عمرو أبو سمرة، نقيب الأطباء في كفر الشيخ، اليوم الاثنين، تلقي العزاء في ضحية كورونا الدكتور محمد كمال رزق، عضو النقابة، في مقر النقابة بمدينة كفر الشيخ، بعد وفاته متأثرا بفيروس كورونا.

وأكد نقيب الأطباء في كفر الشيخ، في تصريحات خاصة لمصراوي، أنه عقب تشييع جنازة الدكتور محمد كمال رزق، سوف تفتح النقابة أبوابها لتلقي العزاء في الطبيب الراحل ضحية .

وسجلت مديرية الشئون الصحية في كفر الشيخ، اليوم الاثنين، وفاة الدكتور محمد كمال رزق، عضو نقابة الأطباء بالمحافظة، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا.

كان مساعد وكيل وزارة الصحة في كفر الشيخ، وعضو نقابة الأطباء، أصيب بفيروس كورونا المستجد، وجرى نقله إلى العزل الصحي بمستشفى جامعة كفر الشيخ، منذ حوالي 3 أسابيع، بعد ظهور أعراض كورونا عليه، وثبتت نتائج التحاليل المعملية الخاصة به إصابته بالفيروس.

وأكد مصدر مسئول بمديرية الشئون الصحية في كفر الشيخ، لـ"مصراوي"، أن الدكتور محمد كمال رزق، ضحية فيروس كورونا، كان يتلقى العلاج بقسم العناية المركزة، بعدما ساءت حالته خلال الساعات الماضية، إثر تأثره بوفاة والديه، والذين أصيبا بالفيروس.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
سلالة متحورة من فيروس كورونا تصيب مريضا في كاليفورنيا مجددا بعد 6 أشهر

سلالة متحورة من فيروس كورونا تصيب مريضا في كاليفورنيا مجددا بعد 6 أشهر

مصر تسجل 540 إصابة جديدة بفيروس كورونا و48 حالة وفاة

مصر تسجل 540 إصابة جديدة بفيروس كورونا و48 حالة وفاة

إسبانيا تحتجز شابا إخوانيا مدانا بجرائم عنف في مصر تمهيدا لتسليمه للقاهرة

إسبانيا تحتجز شابا إخوانيا مدانا بجرائم عنف في مصر تمهيدا لتسليمه للقاهرة

لبنان تسجِّل 3071 إصابة جديدة بفيروس كورونا

لبنان تسجِّل 3071 إصابة جديدة بفيروس كورونا

شبكة عيون الإخبارية