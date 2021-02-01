أطباء كفر الشيخ تتلقى العزاء في ضحية كورونا

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مصراوي Masrawy

كفر الشيخ - إسلام عمار:

أعلن الدكتور عمرو أبو سمرة، نقيب الأطباء في كفر الشيخ، اليوم الاثنين، تلقي العزاء في ضحية كورونا الدكتور محمد كمال رزق، عضو النقابة، في مقر النقابة بمدينة كفر الشيخ، بعد وفاته متأثرا بفيروس كورونا.

وأكد نقيب الأطباء في كفر الشيخ، في تصريحات خاصة لمصراوي، أنه عقب تشييع جنازة الدكتور محمد كمال رزق، سوف تفتح النقابة أبوابها لتلقي العزاء في الطبيب الراحل ضحية فيروس كورونا.

وسجلت مديرية الشئون الصحية في كفر الشيخ، اليوم الاثنين، وفاة الدكتور محمد كمال رزق، عضو نقابة الأطباء بالمحافظة، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا.

كان مساعد وكيل وزارة الصحة في كفر الشيخ، وعضو نقابة الأطباء، أصيب بفيروس كورونا المستجد، وجرى نقله إلى العزل الصحي بمستشفى جامعة كفر الشيخ، منذ حوالي 3 أسابيع، بعد ظهور أعراض كورونا عليه، وثبتت نتائج التحاليل المعملية الخاصة به إصابته بالفيروس.

وأكد مصدر مسئول بمديرية الشئون الصحية في كفر الشيخ، لـ"مصراوي"، أن الدكتور محمد كمال رزق، ضحية فيروس كورونا، كان يتلقى العلاج بقسم العناية المركزة، بعدما ساءت حالته خلال الساعات الماضية، إثر تأثره بوفاة والديه، والذين أصيبا بالفيروس.