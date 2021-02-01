عامل يقتل شقيقه بالرصاص بسبب خلافات أسرية في سوهاج

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مصراوي Masrawy

سوهاج – عمار عبدالواحد:

قتل عاملًا شقيقه، اليوم الاثنين، بالرصاص في مشاجرة بينهما بسبب الخلافات الأسرية، بمركز سوهاج.

تلقى مأمور مركز شرطة سوهاج إخطارًا من مستشفى سوهاج الجامعي بوصول "عنتر. ع" 25 عامًا عامل ويقيم دائرة المركز جثة هامدة إثر إصابته بطلق ناري بالفخذ الأيمن فتحتي دخول وخروج.

واتهم شقيقه "أشرف" 37 عامًا عامل شقيقهما المدعو "كريم" 34 عامًا عاملًا بالتعدي على شقيقه وإطلاق عيار من سلاح ناريًا كان بحيازته، ما نتج عنه إصابته ووفاته، بسبب خلافات أسرية.

تمكنت وحدة مباحث مركز سوهاج برئاسة المقدم أحمد صقر، رئيس المباحث من ضبط المتهم، وبحوزته السلاح المستخدم "فرد روسي محلي الصنع" بإرشاده، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة للسبب ذاته.

حُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.