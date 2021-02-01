محافظ الغربية يفتتح المدرسة الابتدائية الحديثة بكفر الزيات

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مصراوي Masrawy

الغربية-مروة شاهين:

قام الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، صباح اليوم الاثنين، بافتتاح المدرسة الإبتدائية الحديثة بكفر الزيات، والذى يتكون من ٥ أدوار تحتوي على (١٢) فصل، وغرفة مصادر، ومكتبة، وغرفة مجالات، وغرفة مدرسين، وغرفة شبكات وغرفة مشاهدة، بتكلفة إجمالية قدرها ٤ ملايين و٢٠٦ ألف جنيه.

يُذْكَر أنه محافظ الغربية قام بافتتاح (١٥) مدرسة تحتوي على (٢٤٤) فصل بتكلفة إجمالية ٨٩ مليون و ٤٢٣ ألف جنيه بمراكز (طنطا، بسيون، قطور، زفتى، السنطة وكفر الزيات ) منذ بداية عام ٢٠٢١، وذلك حرصًا على تقليل الكثافة الطلابية بالفصول وتوفير الجو الملائم لتحقيق أقصى استفادة للطلاب من العملية التعليمية ما يؤدي للارتقاء بجودة التعليم بالمحافظة.

رافق المحافظ خلال جولته المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم والمهندس مصطفى شعبان مدير هيئة الأبنية التعليمية.