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"هيئة الدواء" تطلق الإصدار الأول من موقعها الإلكتروني الرسمي

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"هيئة الدواء" تطلق الإصدار الأول من موقعها الإلكتروني الرسمي "هيئة الدواء" تطلق الإصدار الأول من موقعها الإلكتروني الرسمي

مصراوي Masrawy

10:56 ص الإثنين 01 فبراير 2021

كتب- أحمد جمعة:

قال الدكتور علي الغمراوي المتحدث الرسمي باسم هيئة الدواء، إن الهيئة أطلقت الإصدار الأول من الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة www.edaegypt.gov.eg، موضحًا أنه سيكون بمثابة منصة تواصل إلكترونية يتم من خلالها بث كافة الأخبار والفعاليات والإعلانات الصادرة عن الهيئة.

وأضاف اليوم الاثنين، أن الموقع يتضمن التعريف بالهيئة، واختصاصاتها، والمهام المنوطة بتنفيذها، مؤكدا أنه يأتي استكمالاً لمجهودات الهيئة نحو فتح سبل التواصل الفعال، والتي بدأت بتدشين الصفحة الرسمية للهيئة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، ومن ثم تفعيل الخط المختصر للهيئة "15301" لاستقبال استفسارات وشكاوى المواطنين بخصوص المستحضرات الدوائية وأماكن توافرها.

يذكر أن هيئة الدواء المصرية هي هيئة عامة خدمية تتبع دولة رئيس مجلس الوزراء، مسئولة عن تنظيم وتنفيذ ومراقبة جودة وفاعلية ومأمونية المستحضرات والمستلزمات الطبية.

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