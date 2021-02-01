في رسالة لها.. زعيمة "ميانمار" تدعو الشعب إلى مقاومة "الانقلاب"

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نشرها رئيس حزب الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية عبر "فيسبوك"

طالبت الزعيمة البورمية أونغ سان سو كي؛ التي اعتُقلت الإثنين خلال انقلابٍ قاده الجيش، الشعب بـ "عدم القبول" بهذا الانقلاب العسكري، وفق ما جاء في رسالةٍ نشرها حزبها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وشرح رئيس حزبها "الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية" وين هتين؛ في منشور على موقع فيسبوك، أن الزعيمة "تركت هذه الرسالة للشعب"، بعد أن كانت الشائعات حول الانقلاب تنتشر في البلاد في الأيام الأخيرة.

في المقابل، وحسب "سكاي نيوز عربية"، تعهد قادة جيش ميانمار بإجراء انتخابات جديدة، وتحقيق انتقال للسلطة.

وكان الجيش قد استولى على السلطة، في وقتٍ مبكرٍ الإثنين، بعد إطاحة حكومة أونغ سان سو كي؛ التي اعتُقلت إلى جانب قادة آخرين من حزب الرابطة الوطنية للديمقراطية، في دهمٍ خلال الساعات الأولى من الصباح.

وأعلن الجيش في بيان على محطة تلفزيونية تابعة له، أنه نفّذ اعتقالات رداً على "تزوير الانتخابات" وسلّم السلطة لقائد الجيش مين أونغ هلاينغ؛ وفرض حالة الطوارئ لمدة عام.

وقال شاهد، إن الجيش نشر جنوداً خارج مقر مجلس مدينة يانغون الرئيسة.

وجاءت الاعتقالات بعد أيامٍ من توترٍ متزايدٍ بين الحكومة والجيش، أثار مخاوف من حدوث انقلاب.