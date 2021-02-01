أخبار عاجلة

السعودية تعرب عن تطلعها للعمل مع واشنطن لصون الأمن والاستقرار بالمنطقة -
سلالة متحورة من فيروس كورونا تصيب مريضا في كاليفورنيا مجددا بعد 6 أشهر -
اليوم.. أولى جلسات محاكمة عصابة تهريب المهاجرين -
بالفيديو: حاول سرقة سيارتها.. شاهد ماذا فعلت به! -
مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع -
الجامعة العربية ترحب باختيار السلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا -
اليوم.. دعوى عدم دستورية سن حضانة الفتيات وسن الرؤية -
مصر تسجل 540 إصابة جديدة بفيروس كورونا و48 حالة وفاة -
"الإذاعة والتليفزيون" تؤكد احترامها للمتقاعدين وتوضح: "اسأل السعودية" فُسِّر بشكل خاطئ -
النواب الليبي يعلن دعم السلطة التنفيذية الموحدة في البلاد حال نيلها الثقة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

حبس عاطلين لاتهامهما بالإتجاه في المخدرات بالقليوبية

Print
حبس عاطلين لاتهامهما بالإتجاه في المخدرات بالقليوبية حبس عاطلين لاتهامهما بالإتجاه في المخدرات بالقليوبية

مصراوي Masrawy

10:52 ص الإثنين 01 فبراير 2021

القليوبية - أسامة علاء الدين:

أمرت النيابة العامة بالقليوبية، اليوم الإثنين، حبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيق لاتهامهما بجلب وتجارة المخدرات داخل وكرين بمدينة قها في محافظة القليوبية.
كانت معلومات سرية وردت إلى اللواء حاتم حداد مدير مباحث القليوبية، تفيد إتجار عاطلين في المخدرات بمنطقة قها.
بعرض المعلومات على اللواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية، أمر بتشكيل فريق بحث قادة العميد خالد المحمدي رئيس مباحث القليوبية، وتوصلت التحريات إلى أن المتهمين يتخذان من منزلهما دولابا لترويج المخدرات، وبعد استصدار إذن النيابة العامة داهمت قوة من رجال المباحث الوكر وألقت القبض على المتهمين، وهم "ا.ح.ا" 32 عامًا، عاطل، ومقيم بمساكن توشكا، دائرة القسم، وبحوزته كمية من مخدر الشادو تزن حوالى 600 جرامًا، و"م.خ.س" 27 عاما، عاطل، ومقيم الحسانية دائرة القسم وبحيازته كمية من مسحوق الهيروين المخدر تزن حوالي 350 جرامًا.

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي حصيلة تجارتهما، وتولت النيابة التحقيق.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصر تسجل 540 إصابة جديدة بفيروس كورونا و48 حالة وفاة

مصر تسجل 540 إصابة جديدة بفيروس كورونا و48 حالة وفاة

إسبانيا تحتجز شابا إخوانيا مدانا بجرائم عنف في مصر تمهيدا لتسليمه للقاهرة

إسبانيا تحتجز شابا إخوانيا مدانا بجرائم عنف في مصر تمهيدا لتسليمه للقاهرة

​نقيب الإعلاميين: المجتمع المصري يحتاج إلى رفع درجة الوعي

​نقيب الإعلاميين: المجتمع المصري يحتاج إلى رفع درجة الوعي

العثور على جثة ملقاة في مصرف بالخانكة

العثور على جثة ملقاة في مصرف بالخانكة

شبكة عيون الإخبارية