فرقهم كورونا وجمعهم الموت.. "طبيب كفر الشيخ" يلحق بوالديه بعد أسبوعين - صور

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مصراوي Masrawy

كفر الشيخ - إسلام عمار:

صدمة كبيرة عاشها الوسط الطبي، في محافظة كفر الشيخ، منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، عقب تسجيل مديرية الشئون الصحية بالمحافظة، وفاة الدكتور محمد كمال رزق، مساعد وكيل وزارة الصحة في كفر الشيخ، وعضو نقابة الأطباء بالمحافظة.

عضو نقابة الأطباء في كفر الشيخ، فرقته فترة 3 أسابيع جرى نقله فيها إلى عزل مستشفى كفر الشيخ الجامعي إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد، عن والديه الذين أصيبا بالوباء لتسجل الأسرة التي تقيم بقرية ميت الديبة التابعة لمركز قلين، 3 وفيات من أفرادها كضحايا لذاك الفيروس.

كان أول ضحايا فيروس كورونا، والد عضو نقابة الأطباء، في الأسبوع ما قبل الماضي، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد، وفي الإسبوع الذي يليه، لحقت به زوجته، ووالدة عضو نقابة الأطباء، فتحولت تدويناته عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، من شد الآزر إلى كلمات حزن يعتصرها ألم الفراق.

وفي الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، لحق الدكتور محمد كمال رزق، عضو نقابة الأطباء في كفر الشيخ، بوالديه متأثرا بنفس ما أصيب والديه بداء فيروس كورونا، فيما تحولت صفحات موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إلى صفحات نعي حزنا على رحيل عضو نقابة أطباء كفر الشيخ.

وتداول عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عددا من المحادثات بينهم، والطبيب الراحل، تحتوي على مطالبتهم بالدعاء له، لما يواجه من آلام الإصابة بفيروس كورونا.