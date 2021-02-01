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نجران.. 1779 جولة رقابية ترصد 53 مخالفة وتغلق 28 منشأة

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نجران.. 1779 جولة رقابية ترصد 53 مخالفة وتغلق 28 منشأة نجران.. 1779 جولة رقابية ترصد 53 مخالفة وتغلق 28 منشأة
نفّذتها الأمانة وأتلفت 6486 كيلوجرامًا من المواد الغذائية غير الصالحة

نجران.. 1779 جولة رقابية ترصد 53 مخالفة وتغلق 28 منشأة

نفّذت أمانة منطقة نجران، ممثلةً في إدارة الرقابة الشاملة خلال السبعة أيام الماضية، 1779 جولة رقابية؛ للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية والبلدية على المحلات التجارية والغذائية.

وأوضح مدير إدارة الرقابة الشاملة فايز بن رجا، أن الجولات أسفرت عن رصد 53 مخالفة، وإغلاق 28 منشأة تجارية، بالإضافة إلى ضبط وإتلاف 6486 كيلوجرامًا من المواد الغذائية غير الصالحة؛ داعيًا الجميع إلى التعاون مع الأمانة، والإبلاغ عن أي ملاحظات من خلال التواصل مع مركز البلاغات 940.أمانة منطقة نجران

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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