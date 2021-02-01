"تقويم التعليم والتدريب" تُكلّف "الخيال" مديرًا لإدارة الاعتماد البرامجي

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أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب، عن تكليفها الدكتور بندر بن عبدالرحمن الخيال، للعمل مديرًا عامًّا للاعتماد البرامجي في المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي "اعتماد".

جاء ذلك بعد موافقة رئيس هيئة تقويم التعليم والتدريب الدكتور حسام بن عبدالوهاب زمان، على ما رفعه المدير التنفيذي للمركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي "اعتماد" الدكتور سهيل باجمال؛ لما تقتضيه مصلحة العمل.

يُذكر أن مركز "اعتماد" يُعد أحد المراكز التابعة لهيئة تقويم التعليم والتدريب، ويهدف إلى المساهمة في تعزيز الجودة والتميز في مؤسسات التعليم العالي وبرامجها من خلال عمليات التقويم والاعتماد الأكاديمي، ولجعل عملية وإجراءات الاعتماد سهلة التطبيق وفعالة؛ فقد تضمنت إحدى المبادرات الاستراتيجية التي تقع تحت مسؤولية المركز في خطة الهيئة تحسينَ عملية الاعتماد وتبسيطها، ويشمل ذلك جوانب عدة منها: تحديد خطوات عملية المراجعة وإجراءاتها وجعلها أكثر سهولة وسلاسة.