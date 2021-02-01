★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

بورسعيد - طارق الرفاعي:

طرحت محافظة بورسعيد، تصويتًا، اليوم الاثنين، لاختيار اسم التمثال المخطط وضعه في منطقة "ساحة مصر" في حي الشرق الواقعة بالمدخل الشمالي للمجرى الملاحي لقناة السويس.

وأشارت المحافظة إلى أن التمثال يرمز لمصر وهي تحمل قرص الشمس، وسيكون بارتفاع 22 متر بقاعدته، وأن الأسماء الثلاث المقترحة هي: عظمة مصر، وأم الدنيا، والمحروسة.

ومن جانبه، قال اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، إنه ستجرى المرحلة الأولى من تطوير "ساحة مصر" لتشمل المنطقة الواقعة مابين أرض المتحف القومي وحديقة التاريخ التي ستشهد أيضًا أعمال تطوير، لتصبح المنطقة واجهة حضارية وسياحية للدولة المصرية على أرض بورسعيد، لافتا إلى أن التمثال سيعبر عن قصة كفاح المصريين خلال حفر قناة السويس، ويعبر عن أصالة الهوية المصرية أمام جميع السفن العالمية التى تعبر القناة.