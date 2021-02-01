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أنباء عن إرجاء لقاء الفصائل الفلسطينية في القاهرة

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أنباء عن إرجاء لقاء الفصائل الفلسطينية في القاهرة أنباء عن إرجاء لقاء الفصائل الفلسطينية في القاهرة

مصراوي Masrawy

10:25 ص الإثنين 01 فبراير 2021

غزة - (د ب أ):

قالت مصادر فلسطينية إنه تقرر إرجاء عقد اللقاء المقرر بين الفصائل الفلسطينية في العاصمة المصرية القاهرة في الخامس من فبراير الجاري.

ونقلت وكالة الصحافة الفلسطينية (صفا) اليوم الاثنين عن مصادر خاصة القول إنه تم التوافق على إرجاء اللقاء إلى منتصف شهر فبراير.

وعزت المصادر الإرجاء لأسباب منها ضغوط عربية وإقليمية تصر على ذهاب حركة فتح موحدة للقاء من خلال إبرام صلح بين قائد الحركة الرئيس محمود عباس والقيادي السابق بها محمد دحلان.

ولم يتم الإعلان رسميا بعد عن إرجاء اللقاء.

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