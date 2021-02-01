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بريطانيا تطلب 40 مليون جرعة من لقاح "فالنيفا" الفرنسي المحتمل

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بريطانيا تطلب 40 مليون جرعة من لقاح "فالنيفا" الفرنسي المحتمل بريطانيا تطلب 40 مليون جرعة من لقاح "فالنيفا" الفرنسي المحتمل
تتوقع الشركة الوصول إلى قراءات نهائية من تجربتها السريرية في 3 أشهر

بريطانيا تطلب 40 مليون جرعة من لقاح

طلبت البريطانية 40 مليون جرعة إضافية من لقاح كوفيد-19 المرشح لشركة "فالنيفا" لعام 2022؛ وفق ما قالته شركة الأدوية الفرنسية المصنعة للقاح اليوم الاثنين.

وذكرت الشركة في بيان، أن هذا يرفع إجمالي طلبات بريطانيا إلى 100 مليون جرعة؛ بينما تحتفظ بخيارات 90 مليون جرعة أخرى بين 2023 و2025.

وتتوقع الشركة الوصول إلى قراءات نهائية للمرحلة الأولى/الثانية من تجربتها السريرية في غضون ثلاثة أشهر؛ وفق " اليوم".

وكانت المملكة المتحدة قد تمكنت من تطعيم أعداد قياسية من السكان، وتشير الإحصاءات الحكومية البريطانية إلى أن عدد التطعيمات بالجرعة الأولى من اللقاح في بريطانيا، ارتفع إلى 9 ملايين؛ علمًا بأن حوالى 490 ألف شخص فقط تلقوا الجرعة الثانية.

بريطانياً لقاح فالنيفا

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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