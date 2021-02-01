مصراوي Masrawy
10:02 ص الإثنين 01 فبراير 2021
واشنطن - أ ش أ
أعلن مكتب الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب أسماء المحامين، الذي سيتولون الدفاع عنه في محاكمة عزلة المقررة أمام مجلس الشيوخ الأسبوع المقبل.
وأشار المكتب في بيان - نقلته قناة (الحرة) الأمريكية - إلي أن ديفيد شون وبروس إل كاستور سيترأسان الفريق القانوني للدفاع عن ترامب أمام مجلس الشيوخ في الجلسة المقررة يوم الثامن من الشهر الجاري .
وكانت تقارير إخبارية قد أفادت بأن 5 محامين انسحبوا من فريق الدفاع عن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في مساءلته المقررة أمام مجلس الشيوخ.