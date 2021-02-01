إصابة مقدم شرطة في حادث سير بقنا

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مصراوي Masrawy

قنا-عبدالرحمن القرشي :

أصيب مقدم شرطة بمديرية أمن قنا، صباح اليوم الاثنين، في حادث انقلاب سيارة ملاكي، على طريق قنا_ سفاجا الصحراوي الشرقي.

تلقى اللواء محمد أبوالمجد، مدير أمن قنا، إخطارًا، من مرفق الإسعاف يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي، على طريق قنا سفاجا الكيلو 19، أسفر عن إصابة مقدم شرطة بمديرية أمن قنا.

انتقلت سيارات مرفق الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين أن المصاب المقدم أحمد صفوت شحاتة، 38 عامًا، من الزقازيق، محافظة الشرقية، يعمل في مديرية أمن قنا، بعد إصابته باشتباه كسر بالساق اليسرى جراء الحادث.

جرى نقل المصاب إلى مستشفى قنا الجامعي لتلقي العلاج اللازم، وحرر محضر بالحادثة وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات.