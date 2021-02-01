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جيش ميانمار يعلن عزمه إجراء انتخابات جديدة بعد انتهاء حالة الطوارئ

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جيش ميانمار يعلن عزمه إجراء انتخابات جديدة بعد انتهاء حالة الطوارئ جيش ميانمار يعلن عزمه إجراء انتخابات جديدة بعد انتهاء حالة الطوارئ

مصراوي Masrawy

09:59 ص الإثنين 01 فبراير 2021

ناي بي تاو - أ ش أ

أعلن الجيش في ميانمار، اليوم الإثنين، أنه سيجري انتخابات جديدة بعد انتهاء حالة الطوارئ التي أعلنها منذ ساعات في جميع أنحاء البلاد عندما سيطر على السلطة والمقرر أن تستمر لمدة عام.

وقال الجيش - حسبما نقلت "إيه بي سي نيوز" الأمريكية - إنه بمجرد إجراء الانتخابات سيتم تسليم السلطة للفائز بها.

تأتي هذه التطورات بعد ساعات من إعلان سابق للجيش أوضح فيه أنه بسبب تعرض الاستقرار الوطني في ميانمار للخطر، سيتم نقل جميع السلطات الحكومية إلى القائد العسكري الجنرال مين أونج هلاينج بموجب بند في دستور 2008 الذي صدر في ظل الحكم العسكري.

وقال الجيش إنه تحرك لأن حكومة أونج سان سوتشي فشلت في معالجة المزاعم بشأن وقوع تزوير في الانتخابات الأخيرة على نطاق واسع وقضايا أخرى متعلقة بالانتخابات.

وكان متحدث باسم الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية قد أعلن في وقت سابق اعتقال أونج سان سوتشي والرئيس وين مينت ومسؤولين كبار آخرين في الحزب.

يشار إلى أن الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية قد حققت انتصارا ساحقا في الانتخابات العامة الأخيرة التي جرت في شهر نوفمبر الماضي والتي اعترض الجيش على نتائجها وقال إنها مزورة.

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