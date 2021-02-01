صور.. الحجز على منقولات المتخلفين عن سداد الإيجار في "ضواحي بورسعيد"

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مصراوي Masrawy

بورسعيد - طارق الرفاعي:

وزعت إدارة الحجز الإداري بحي الضواحي في محافظة بورسعيد، اليوم الأثنين، إنذارات وإعلانات للمواطنين للمطالبة بسرعة سداد متأخرات إيجارات المساكن، وإخطارهم بمواعيد الحجز الإداري بمنطقة فاطمة الزهراء.

وأشار اللواء أحمد قاسم، رئيس الحي، إلى أنه جرى تسليم إعلانات بحجز إداري على المنقولات، وذلك بعد انقضاء المهلة المحددة الممنوحة لهم لسداد متأخرات إيجار المسكن، وذلك قبل تحويلها إلى القسم والنيابة لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأوضح أن تحصيل هذه المتأخرات يأتي للاستفادة منها في أعمال البنية التحتية والترفيق لمشروعات الإسكان الجاري العمل بها، مطالبًا المواطنين بسرعة السداد قبل إتخاذ إجراءات الحجز الإداري طبقًا للقانون.