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النفط ترتفع.. و"برنت" يصل إلى 55.46 دولار للبرميل

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أسعار النفط ترتفع.. و"برنت" يصل إلى 55.46 دولار للبرميل النفط ترتفع.. و"برنت" يصل إلى 55.46 دولار للبرميل
صعدت عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم مارس 0.6 %

أسعار النفط ترتفع.. و

ارتفعت النفط خلال تعاملات الإثنين وسط متابعة مستجدات جائحة "كورونا" حول العالم، في ظل زيادة الإصابات واكتشاف سلالات جديدة من الفيروس، مع متابعة توزيع وإنتاج اللقاحات.

وتوقّعت "فيتش سليوشن" تعافي الطلب على الخام بقيادة دول أمريكا الشمالية ومنطقة آسيا المحيط الهادئ، فيما ترى أن تعافي الطلب سيكون أبطأ في أوروبا وأمريكا اللاتينية بفعل بطء التعافي الاقتصادي في الأسواق الرئيسة في تلك المناطق، بحسب وكالة "رويترز".

ووفقاً لمسح للوكالة، فإنه من المتوقع أن تبقى أسعار النفط عند مستوياتها الحالية معظم فترات العام قبل أن تبدأ بالتعافي بحلول نهاية 2021.

وعلى صعيد التداولات، ارتفع سعر خام "برنت" القياسي تسليم أبريل بنحو 0.8 %، إلى 55.46 دولار للبرميل، في الساعة 09:00 صباحاً بتوقيت مكة المكرّمة.

كما صعدت عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم مارس 0.6 % عند 52.49 دولار للبرميل.النفط أسعار النفط

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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