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عدو البشرية.. الإصابات 103 ملايين والوفيات 2 مليون و237 ألفًا

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عدو البشرية.. الإصابات 103 ملايين والوفيات 2 مليون و237 ألفًا عدو البشرية.. الإصابات 103 ملايين والوفيات 2 مليون و237 ألفًا
سجلت في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات كورونا

عدو البشرية.. الإصابات 103 ملايين والوفيات 2 مليون و237 ألفًا

ارتفع العدد الإجمالي لإصابات المستجد، ليصل إلى 103 ملايين و237 ألفًا و805 إصابات، حتى اليوم الاثنين.

وبلغ عدد حالات الوفاة مليونين و237 ألفًا و746 حالة وفاة، تتصدر قائمتها الولايات المتحدة الأمريكية؛ باعتبارها أكثر الدول المتضررة من الفيروس.

وذكرت أحدث الإحصائيات أن عدد حالات الشفاء من الوباء العالمي بلغ حتى الآن بلغ 75 مليونًا و128 ألفًا و37 حالة شفاء.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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