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اليوم.. بدء تطبيق العقد الموحّد لجميع شركات التأمين ومقدّمي الرعاية الصحية

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اليوم.. بدء تطبيق العقد الموحّد لجميع شركات التأمين ومقدّمي الرعاية الصحية اليوم.. بدء تطبيق العقد الموحّد لجميع شركات التأمين ومقدّمي الرعاية الصحية
الضمان الصحي: ينظّم العلاقة التعاقدية لحماية الحقوق وبما يتوافق مع اللوائح

اليوم.. بدء تطبيق العقد الموحّد لجميع شركات التأمين ومقدّمي الرعاية الصحية

يبدأ مجلس الضمان الصحي التعاوني، اعتباراً من اليوم الإثنين، تطبيق العقد الموحّد على جميع العقود الجديدة أو المجّددة بين شركات التأمين الصحي ومقدمي خدمات الرعاية الصحية في القطاع الخاص المعتمدين.

وكانت قد نشرت الأمانة العامة لمجلس الضمان الصحي التعاوني، تعميماً ببدء تطبيق العقد الموحّد اعتباراً من تاريخ 1 / 2 / 2021م.

وبيّنت أنه يهدف إلى تنظيم العلاقة التعاقدية بين شركات التأمين ومقدمي الخدمة وحماية حقوقهم بما يتوافق مع لوائح وأنظمة المجلس.

وكان قد أكّد المتحدث الرسمي لمجلس الضمان الصحي التعاوني المدير التنفيذي للتمكين والاشراف الأخصائي عثمان القصبي، أهمية العقد الموحّد لتنظيم العلاقة التعاقدية في قطاع التأمين الصحي، وتوافقه مع استراتيجية المجلس لتعزيز وجودة وكفاءة الخدمات المقدمة للمستفيدين.

وبيّن القصبي، أن العقد الموحّد يرفع درجة الالتزام بالأنظمة والقوانين ويعد بمنزلة المسار الواضح للعلاقة التعاقدية، في ظل توضيحه حقوق كل طرف مما يسهم في إنجاز التعاملات بشكل أسرع ويحد من الخلافات.

وشدّد القصبي، على أهمية العقد الموحّد لتنظيم العلاقة التعاقدية بين شركات التأمين الصحي ومقدّمي خدمات الرعاية الصحية في القطاع الخاص، وتوافقه مع استراتيجية المجلس لتعزيز جودة وكفاءة الخدمات المقدمة للمستفيدين.

يُذكر أن الأمانة العامة لمجلس الضمان الصحي أوضحت أنه يمكن التواصل عن طريق البريد الإلكتروني supervision@cchi.gov.sa لمزيدٍ من الدعم أو في حال وجود أيّ استفساراتٍ بهذا الخصوص.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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