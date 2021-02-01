إستراليا تعرب عن قلقها الشديد إزاء تطورات الوضع في ميانمار

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كانبرا - (أ ش أ):

أعربت وزيرة الخارجية الاسترالية ماريز باين اليوم الاثنين عن قلقها الشديد تجاه تطورات الوضع في ميانمار، وذلك بعد أن تواترت أنباء تفيد باستيلاء الجيش على السلطة ،وإعلان حالة الطوارئ بالإضافة إلى اعتقال عدد من المسئولين البارزين.

ودعت باين - حسبما نقلت هيئة الإذاعة الاسترالية (إيه بي سي) - الجيش في ميانمار إلى احترام سيادة القانون وحل النزاعات من خلال آليات قانونية ، والإفراج الفوري عن جميع القادة المدنيين وغيرهم ممن تم اعتقالهم بشكل غير قانوني.

وقد تواترت أنباء خلال الساعات الماضية تفيد بأن جيش ميانمار استولى على السلطة وأعلن حالة الطوارئ على مستوى البلاد .. وأعلن متحدث باسم الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية اعتقال أونج سان سوتشي والرئيس وين مينت ومسئولين كبار آخرين في الحزب.

وجاء الانقلاب عقب انتصار ساحق للرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية في الانتخابات العامة ، التي جرت في نوفمبر الماضي والتي اعترض الجيش على نتائجها وقال إنها مزورة.

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