أخبار عاجلة

بالفيديو: حاول سرقة سيارتها.. شاهد ماذا فعلت به! -
مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع -
الجامعة العربية ترحب باختيار السلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا -
اليوم.. دعوى عدم دستورية سن حضانة الفتيات وسن الرؤية -
مصر تسجل 540 إصابة جديدة بفيروس كورونا و48 حالة وفاة -
"الإذاعة والتليفزيون" تؤكد احترامها للمتقاعدين وتوضح: "اسأل السعودية" فُسِّر بشكل خاطئ -
النواب الليبي يعلن دعم السلطة التنفيذية الموحدة في البلاد حال نيلها الثقة -
اليمن يرحب بتعيين تيم ليندر مبعوثاً خاصاً للرئيس الأمريكي -
السودان: إجراءات أمنية في "القضارف" لتأمين الولاية -
"الشباب" يسعى لاستعادة الصدارة.. و"القادسية" يطمح لتحسين مركزه -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

500 ألف جرعة من لقاح "سينوفارم" الصيني تصل باكستان

Print
500 ألف جرعة من لقاح "سينوفارم" الصيني تصل باكستان 500 ألف جرعة من لقاح "سينوفارم" الصيني تصل باكستان
وصل عدد الإصابات الإجمالي بالفيروس هناك إلى 546.428

500 ألف جرعة من لقاح

قال المستشار الصحي الباكستاني فيصل سلطان: إن بلاده تَلَقّت أول دفعة من جرعات لقاح كوفيد-19، وهي عبارة عن 500 ألف جرعة من شركة "سينوفارم" الصينية، اليوم الاثنين.

وذكر في بيان نُشر على تويتر: "الحمد لله، الدفعة الأولى من لقاح سينوفارم وصلت.. ممتن للصين ولكل مَن حقق ذلك".

وأضاف المسؤول الصحي الباكستاني قائلًا: "أحيي العاملين في مجال الرعاية الصحية في الخطوط الأمامية لجهودهم، وسيكونون أول من يحصل على التطعيم".

وكانت باكستان قد بدأت حملة التطعيم ضد هذا الأسبوع، بعدما حصلت على 17 مليون جرعة من لقاح شركة "أسترازينيكا" المضاد لكوفيد-19، في إطار مبادرة "كوفاكس" لتوزيع اللقاح على الدول الفقيرة؛ وفق " اليوم".

ووصل عدد الإصابات الإجمالي بالفيروس في باكستان إلى 546.428؛ بينما توفي 11.683 باكستانيًّا جراء تداعيات الوباء وفق بيانات موقع "وورلدوميترز إنفو" الذي يتابع إحصائيات كورونا في دول العالم.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
سلالة متحورة من فيروس كورونا تصيب مريضا في كاليفورنيا مجددا بعد 6 أشهر

سلالة متحورة من فيروس كورونا تصيب مريضا في كاليفورنيا مجددا بعد 6 أشهر

مصر تسجل 540 إصابة جديدة بفيروس كورونا و48 حالة وفاة

مصر تسجل 540 إصابة جديدة بفيروس كورونا و48 حالة وفاة

العربية: رئيس الحكومة الليبية الجديد مقرب من الإخوان

العربية: رئيس الحكومة الليبية الجديد مقرب من الإخوان

لبنان تسجِّل 3071 إصابة جديدة بفيروس كورونا

لبنان تسجِّل 3071 إصابة جديدة بفيروس كورونا

شبكة عيون الإخبارية