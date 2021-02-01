أخبار عاجلة

بالفيديو: حاول سرقة سيارتها.. شاهد ماذا فعلت به! -
مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع -
الجامعة العربية ترحب باختيار السلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا -
اليوم.. دعوى عدم دستورية سن حضانة الفتيات وسن الرؤية -
مصر تسجل 540 إصابة جديدة بفيروس كورونا و48 حالة وفاة -
"الإذاعة والتليفزيون" تؤكد احترامها للمتقاعدين وتوضح: "اسأل السعودية" فُسِّر بشكل خاطئ -
النواب الليبي يعلن دعم السلطة التنفيذية الموحدة في البلاد حال نيلها الثقة -
اليمن يرحب بتعيين تيم ليندر مبعوثاً خاصاً للرئيس الأمريكي -
السودان: إجراءات أمنية في "القضارف" لتأمين الولاية -
"الشباب" يسعى لاستعادة الصدارة.. و"القادسية" يطمح لتحسين مركزه -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

يختار فريقه القانوني للدفاع عنه في محاكمته المقبلة

Print
ترامب يختار فريقه القانوني للدفاع عنه في محاكمته المقبلة يختار فريقه القانوني للدفاع عنه في محاكمته المقبلة
أراد منهم أن يجادلوا بوجود تزوير جماعي في الانتخابات

ترامب يختار فريقه القانوني للدفاع عنه في محاكمته المقبلة

أعلن مكتب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ، مساء الأحد، أن ديفيد شون وبروس إل كاستور، سيترأسان الفريق القانوني للدفاع عن ترامب.

وكانت قناة "سي إن إن" قد ذكرت يوم السبت، أن 5 محامين انسحبوا من فريق الدفاع عن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في مساءلته المقررة في 8 فبراير أمام مجلس الشيوخ.

ونقلت القناة عن مصدر مطلع، أن ديبورا باربييه، وبوتش باورز اللذيْن اعتُبرا من المحامين الرئيسيين، "لم يعودا ضمن الفريق"؛ في ما وُصِف بأنه "قرار مشترك لهما"، وكان باورز يتولى مهمة تشكيل هذا الفريق، حسب "سي إن إن".

وأكدت وكالة "رويترز" نقلًا عن مصدر لها، أن ترامب "انفصل" فجأة عن محامييْن من فريقه القانوني، هما باورز وباربييه، في خطوة تربك فريق الدفاع.

وحسب "سي إن إن"؛ فإن جوش هوارد، المحامي من كارولاينا الشمالية الذي تم إلحاقه بالفريق مؤخرًا، انسحب أيضًا؛ وذلك إضافة إلى المحامييْن جوني غاسر وغريغ هاريس.

وأرجع مصدر مطلع، الانسحابات إلى خلاف جوهره أن ترامب أراد من المحامين أن يجادلوا بوجود تزوير جماعي في الانتخابات، وأن الانتخابات سرقت منه، بدلًا من التركيز على عدم شرعية محاكمة رئيس بعد تركه منصبه.

وأوضح جيسون ميللر مستشار حملة ترامب السابق، في تصريحات صحفية، أن "الفريق القانوني سيتم تشكيله قريبًا"، ولفت إلى أن "جهود الديمقراطيين لعزل رئيس ترك منصبه، غير دستورية، وسيئة للغاية لبلدنا".دونالد ترامب

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
آخر النهار | مهدي عفيفي: استقالات محامو ترامب والحزب الجمهوري يرفض الإنشقاق

آخر النهار | مهدي عفيفي: استقالات محامو ترامب والحزب الجمهوري يرفض الإنشقاق

"ترامب" مطلوب للشهادة تحت القسم قبل محاكمته المنتظرة أمام "الشيوخ"

"ترامب" مطلوب للشهادة تحت القسم قبل محاكمته المنتظرة أمام "الشيوخ"

ترامب يرفض الحضور للإدلاء بشهادته تحت القسم خلال محاكمة عزله

ترامب يرفض الحضور للإدلاء بشهادته تحت القسم خلال محاكمة عزله

"ترامب" مطلوب للشهادة تحت القسم قبل محاكمته المنتظرة أمام "الشيوخ"

"ترامب" مطلوب للشهادة تحت القسم قبل محاكمته المنتظرة أمام "الشيوخ"

شبكة عيون الإخبارية