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البر الرئيسي الصيني يسجل 42 إصابة جديدة بكورونا 33 منها محلية

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البر الرئيسي الصيني يسجل 42 إصابة جديدة بكورونا 33 منها محلية البر الرئيسي الصيني يسجل 42 إصابة جديدة بكورونا 33 منها محلية

مصراوي Masrawy

08:14 ص الإثنين 01 فبراير 2021

بكين - (د ب أ):

أعلنت لجنة الصحة الوطنية في الصين اليوم الاثنين أنها تلقت تقارير عن تسجيل 42 إصابة مؤكدة جديدة بكورونا في البر الرئيسي الصيني يوم أمس.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن اللجنة القول في تقريرها اليومي إن 33 من الإصابات الجديدة محلية العدوى، بينما البقية قادمة من الخارج.

ولم يتم الإبلاغ عن حالات وفاة مرتبطة بالمرض أمس.

وحتى يوم أمس، بلغ إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بكورونا في البر الرئيسي الصيني 89564 حالة، بينهم 1614 مريضا لا يزالون يتلقون العلاج، 68 منهم في حالة خطيرة.

وبلغ إجمالي عدد المتعافين 83314 ، فيما استقر عدد الوفيات عند 4636 حالة.

كما شهد يوم أمس تسجيل 16 حالة إصابة جديدة بدون أعراض في البر الرئيسي الصيني. ولا تسجل الصين الحالات بدون أعراض كحالات مؤكدة.

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