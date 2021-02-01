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اليابان تحث ميانمار على التمسك بالديمقراطية بعد سيطرة الجيش على السلطة واعتقاله زعيمة البلاد

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اليابان تحث ميانمار على التمسك بالديمقراطية بعد سيطرة الجيش على السلطة واعتقاله زعيمة البلاد اليابان تحث ميانمار على التمسك بالديمقراطية بعد سيطرة الجيش على السلطة واعتقاله زعيمة البلاد

مصراوي Masrawy

08:13 ص الإثنين 01 فبراير 2021

طوكيو - (ا ش ا):

حثت اليابان، اليوم الاثنين، ميانمار على التمسك بالديمقراطية والحفاظ على السلام بعد اعلان الجيش توليه زمام السلطة في البلاد واعتقاله الزعيمة أونج سان سو كي وكبار قادة الحزب الحاكم بالبلاد.

وقال كبير المتحدثين باسم اليابانية كاتسونوبو كاتو في مؤتمر صحفي نقلته وكالة أنباء (كيودو) اليابانية إنه "من المهم أن تحل الأطراف المعنية الوضع سلميا من خلال الحوار وبما يتماشى مع العملية الديمقراطية".

وأضاف أن اليابان تجمع المعلومات عبر سفارتها في يانجون، أكبر مدينة في ميانمار، وستعمل على ضمان سلامة مواطنيها هناك.

وتواترت أنباء تفيد بأن جيش ميانمار استولى على السلطة وأعلن حالة الطوارئ على مستوى البلاد في وقت سابق من اليوم الاثنين، وأعلن متحدث باسم الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية الحاكمة اعتقال سو كي والرئيسة وين مينت ومسؤولين كبار آخرين في الحزب.

وجاء الانقلاب عقب انتصار ساحق للرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية فى الانتخابات العامة في نوفمبر الماضي، والتي اعترض الجيش على أن نتائجها وقال إنها مزورة.

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