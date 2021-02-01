أخبار عاجلة

بالفيديو: حاول سرقة سيارتها.. شاهد ماذا فعلت به! -
مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع -
الجامعة العربية ترحب باختيار السلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا -
اليوم.. دعوى عدم دستورية سن حضانة الفتيات وسن الرؤية -
مصر تسجل 540 إصابة جديدة بفيروس كورونا و48 حالة وفاة -
"الإذاعة والتليفزيون" تؤكد احترامها للمتقاعدين وتوضح: "اسأل السعودية" فُسِّر بشكل خاطئ -
النواب الليبي يعلن دعم السلطة التنفيذية الموحدة في البلاد حال نيلها الثقة -
اليمن يرحب بتعيين تيم ليندر مبعوثاً خاصاً للرئيس الأمريكي -
السودان: إجراءات أمنية في "القضارف" لتأمين الولاية -
"الشباب" يسعى لاستعادة الصدارة.. و"القادسية" يطمح لتحسين مركزه -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

ميركل تبحث مع رؤساء وزراء الولايات الألمانية سبل تحسين برنامج التطعيم ضد كوفيد-19

Print
ميركل تبحث مع رؤساء وزراء الولايات الألمانية سبل تحسين برنامج التطعيم ضد كوفيد-19 ميركل تبحث مع رؤساء وزراء الولايات الألمانية سبل تحسين برنامج التطعيم ضد كوفيد-19

مصراوي Masrawy

08:07 ص الإثنين 01 فبراير 2021

برلين - (د ب أ):

تبحث المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل اليوم الاثنين سبل تحسين برنامج التطعيم ضد كوفيد -19 مع رؤساء وزراء الولايات الاتحادية الستة عشر.

ومن المقرر أن يشارك العديد من الوزراء الاتحاديين وممثلي مصنعي اللقاحات وكذلك المفوضية الأوروبية، التي تشتري اللقاحات للاتحاد الأوروبي بأكمله من منتجين مختلفين، في مؤتمر ، ومن المتوقع أن تبدأ المشاورات في الساعة 2 ظهرًا بالتوقيت المحلي (1300 بتوقيت جرينتش).

وطالب العديد من رؤساء الوزراء في الولايات، وكذلك جمعيات مثل الرابطة الألمانية للمدن والبلدات، بتوضيح كمية وتوقيت تسليم اللقاحات حتى تتمكن مراكز التطعيم من التخطيط بشكل أفضل.

وبدأت التطعيمات في ألمانيا والاتحاد الأوروبي قبل وقت قصير من بداية العام. وكانت الأسابيع القليلة الأولى مصحوبة بصعوبات في التسليم من جانب الشركات المصنعة، ومشاكل في الجدولة ، واستياء شديد من نقص اللقاحات.

وفي ظل نظام الحكم الألماني، تقع مسؤولية القضايا الصحية على عاتق كل ولاية وليس على عاتق المركزية في برلين.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
بالفيديو: حاول سرقة سيارتها.. شاهد ماذا فعلت به!

بالفيديو: حاول سرقة سيارتها.. شاهد ماذا فعلت به!

مصر تسجل 540 إصابة جديدة بفيروس كورونا و48 حالة وفاة

مصر تسجل 540 إصابة جديدة بفيروس كورونا و48 حالة وفاة

العربية: رئيس الحكومة الليبية الجديد مقرب من الإخوان

العربية: رئيس الحكومة الليبية الجديد مقرب من الإخوان

إسبانيا تحتجز شابا إخوانيا مدانا بجرائم عنف في مصر تمهيدا لتسليمه للقاهرة

إسبانيا تحتجز شابا إخوانيا مدانا بجرائم عنف في مصر تمهيدا لتسليمه للقاهرة

شبكة عيون الإخبارية