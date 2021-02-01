ميركل تبحث مع رؤساء وزراء الولايات الألمانية سبل تحسين برنامج التطعيم ضد كوفيد-19

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مصراوي Masrawy

برلين - (د ب أ):

تبحث المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل اليوم الاثنين سبل تحسين برنامج التطعيم ضد كوفيد -19 مع رؤساء وزراء الولايات الاتحادية الستة عشر.

ومن المقرر أن يشارك العديد من الوزراء الاتحاديين وممثلي مصنعي اللقاحات وكذلك المفوضية الأوروبية، التي تشتري اللقاحات للاتحاد الأوروبي بأكمله من منتجين مختلفين، في مؤتمر بالفيديو، ومن المتوقع أن تبدأ المشاورات في الساعة 2 ظهرًا بالتوقيت المحلي (1300 بتوقيت جرينتش).

وطالب العديد من رؤساء الوزراء في الولايات، وكذلك جمعيات مثل الرابطة الألمانية للمدن والبلدات، بتوضيح كمية وتوقيت تسليم اللقاحات حتى تتمكن مراكز التطعيم من التخطيط بشكل أفضل.

وبدأت التطعيمات في ألمانيا والاتحاد الأوروبي قبل وقت قصير من بداية العام. وكانت الأسابيع القليلة الأولى مصحوبة بصعوبات في التسليم من جانب الشركات المصنعة، ومشاكل في الجدولة ، واستياء شديد من نقص اللقاحات.

وفي ظل نظام الحكم الألماني، تقع مسؤولية القضايا الصحية على عاتق كل ولاية وليس على عاتق الحكومة المركزية في برلين.