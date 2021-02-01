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استعدادًا لبدء التظلم.. رسالة من الإسكان لحاجزي شقق الإسكان الاجتماعي والمتوسط

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استعدادًا لبدء التظلم.. رسالة من الإسكان لحاجزي شقق الإسكان الاجتماعي والمتوسط استعدادًا لبدء التظلم.. رسالة من الإسكان لحاجزي شقق الإسكان الاجتماعي والمتوسط

مصراوي Masrawy

08:00 ص الإثنين 01 فبراير 2021

كتب- محمد عبدالناصر:

قالت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إنه تم البدء في فرز ملفات المتقدمين للحجز في المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين، للتأكد من مدى مطابقة المتقدمين لشروط الحجز في الإسكان الاجتماعي.

وطالبت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، جميع المواطنين الحاجزين بشقق سكن لكل المصريين والتي تم الانتهاء من التقديم بها ديسمبر الماضي، والذين تعذر عليهم تقديم ورفع أي من المستندات المطلوبة قبل غلق باب الحجز عبر الموقع الإلكتروني للصندوق، ضرورة تجهیز تلك المستندات استعدادًا لتقديمها أثناء فترة فتح باب التظلم، نظرًا لأن باب التظلمات سيتاح خلال فترة زمنية محددة.

وأوضحت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي أنه سيتم إرسال رسائل نصية لجميع المواطنين الحاجزين الذين سيتم فرز طلباتهم، تتضمن نتيجة الفرز والإجراءات اللاحقة المتبعة من جانب المواطنين سواء المُنطبق عليهم الشروط أو غير المنطبق عليهم الشروط.

وأشارت إلى أن المتقدمين المنطبق عليهم الشروط سيتم إتاحة سداد الدفعات ربع السنوية لهم بواقع 12 دفعة ربع سنوية، خلال مدة التنفيذ وقدرها 3 سنوات حيث يبدأ سداد الدفعة الأولى في 1 أبريل 2021.

ووفقًا لآخر إحصائية من وزارة الإسكان عن المتقدمين في شقق سكن لكل المصريين وصل عدد المتقدمين لـ312 متقدم.

وخصص صندوق الإسكان الاجتماعي أرقاما خاصة بمركز خدمة عملاء الصندوق، وهي 5999 - 5777 - 1188 من أي تليفون محمول ورقم 090071117 من أي خط أرضي من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الخامسة مساءً طوال أيام الأسبوع عدا يومي الجمعة والسبت.

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