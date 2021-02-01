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هولندا تُعيد فتح المدارس الابتدائية في 8 فبراير

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هولندا تُعيد فتح المدارس الابتدائية في 8 فبراير هولندا تُعيد فتح المدارس الابتدائية في 8 فبراير
في أول تخفيف لإجراءات العزل العام منذ أشهر

هولندا تُعيد فتح المدارس الابتدائية في 8 فبراير

ذكرت الهولندية، أمس الأحد، أنها ستعاود فتح المدارس الابتدائية في الثامن من فبراير، في أول تخفيف لإجراءات العزل العام منذ أشهر.

وقد أغلقت جميع المدارس والمتاجر التي لا تقدم سلعًا ضرورية منذ منتصف ديسمبر، بعد إغلاق الحانات والمطاعم قبل شهرين؛ وذلك في محاولة للحد من جائحة .

وشددت السلطات العزلَ العامَّ الأسبوعَ الماضي بفرض حظر تجول ليلي، مع ازدياد الإصابات بسلالات متحورة من فيروس كورونا، أكثر قدرة على العدوى؛ وفق "رويترز".

وكان عدم وجود دليل دامغ على انتقال الفيروس عن طريق الأطفال الصغار دافعًا لمعاودة الحكومة الهولندية فتح المدارس الابتدائية، ومراكز الرعاية النهارية اعتبارًا من الأسبوع المقبل. وتراجع عدد الإصابات الجديدة بكورونا في هولندا إلى نحو 3700، الأحد، وهو أقل مستوى منذ ثلاثة أشهر.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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