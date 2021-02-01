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عاصفة ثلجية لم تشهدها واشنطن منذ سنوات والسفارة تغلق وتحذّر

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عاصفة ثلجية لم تشهدها واشنطن منذ سنوات والسفارة السعودية تغلق وتحذّر عاصفة ثلجية لم تشهدها واشنطن منذ سنوات والسفارة تغلق وتحذّر
أهابت بالمواطنين اتباع إرشادات السلامة وتعليمات السلطات المحلية

عاصفة ثلجية لم تشهدها واشنطن منذ سنوات والسفارة السعودية تغلق وتحذّر

نوّهت السفارة لدى الولايات المتحدة الأمريكية، بأنها ستكون مغلقة اليوم الاثنين ١ فبراير؛ وذلك نظرًا لسوء الأحوال الجوية.

وأهابت السفارة بالمواطنين اتباع إرشادات السلامة وتعليمات السلطات المحلية؛ مشيرة إلى أنه سيتم استئناف العمل يوم غد الثلاثاء ٢ فبراير ٢٠٢١م.

وكانت خدمة الطقس الوطنية الأمريكية قد أطلقت -منذ أيام- تحذيرات من تراكم الثلوج وإغلاق بعض الطرقات؛ تحسبًا لهطول ثلجي لم تشهد واشنطن مثيلًا له منذ سنوات.

وبدأ يوم أمس الأحد تساقط كبير للثلوج على العاصمة الأمريكية وبعض المناطق المجاورة لها، ويُتوقع أن تشمل العاصفة الثلجية عدة مدن في ولايات: (ميريلاند، وفيرجينيا، ووست فرجينيا، وبنسلفانيا، ونيوجرزي، ونيويورك، وغيرها في الشمال الشرقي).

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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