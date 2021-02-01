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متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا..وفاة عضو نقابة الأطباء بكفر الشيخ

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متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا..وفاة عضو نقابة الأطباء بكفر الشيخ متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا..وفاة عضو نقابة الأطباء بكفر الشيخ

مصراوي Masrawy

07:05 ص الإثنين 01 فبراير 2021

كفر الشيخ - إسلام عمار:

سجلت مديرية الشئون الصحية في كفر الشيخ، اليوم الإثنين، وفاة الدكتور محمد كمال رزق، مساعد وكيل وزارة الصحة في كفر الشيخ، وعضو نقابة الأطباء بالمحافظة، متأثرًا

بإصابته بفيروس كورونا.

وكان مساعد وكيل وزارة الصحة في كفر الشيخ، وعضو نقابة الأطباء، أصيب بفيروس كورونا المستجد، وجرى نقله إلى العزل الصحي بمستشفى جامعة كفر الشيخ، منذ حوالي 3 أسابيع،

بعد ظهور أعراض كورونا عليه، وثبتت نتائج التحاليل المعملية الخاصة به إصابته بالفيروس.

وأكد مصدر مسئول بمديرية الشئون الصحية في كفر الشيخ، لـ"مصراوي"، أن الدكتور محمد كمال رزق، ضحية ، كان يتلقى العلاج بقسم العناية المركزة، بعدما

ساءت حالته خلال الساعات الماضية، إثر تأثره بوفاة والديه، والذين أصيبا بنفس الفيروس.

كورونا.. لحظة بلحظة

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مصراوي Masrawy

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