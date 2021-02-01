8 معلومات عليك معرفتها لشراء "مشترك كهرباء" آمن

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مصراوي Masrawy

كتب- محمد صلاح:

أعلن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، بعض الخطوات المهمة التي يجب اتباعها لاختيار "مشترك الكهرباء"، مشددًا على أن هناك بعض المعايير والمواصفات الخاصة التي يجب الالتزام بها لضمان الحفاظ على السلامة العامة وأمان المستهلك.

ويستعرض "مصراوي" أبرز النقاط التي لابد من اتخاذها في الاعتبار عند شراء المشترك الكهربائي..

1- الابتعاد عن المنتجات مجهولة المصدر غير المطابقة للمواصفات القياسية ومعايير الجودة.

2- ضرورة وجود زر حماية عمومي للحماية من زيادة الأحمال يفصل أتوماتيكيًا.

3- أن تكون جميع مخارج المشترك صالحة لتركيب جميع أنواع الفيش مع وجود غوالق ميكانيكية.

4- أن يكون الجسم الخارجي مصنع من مادة مقاومة للاشتعال وتكون جميع الأجزاء الداخلية من النحاس.

5- التأكد من أن مشترك الكهرباء يعمل بشكل صحيح قبل استخدامه.

6- التحقق من الحد الأقصى لمستوى الجهد الكهربائي لمشترك الكهرباء.

7- التأكد من صحة الأجهزة الكهربائية التي تقوم بتوصيلها بمشترك الكهرباء.

8- الأجهزة الكهربائية ذات الاستهلاك العالي مثل الثلاجة والميكرويف والفرن والغسالة والمجفف تحتاج إلى توصيلها مباشرة بالكهرباء بدون مشترك كهرباء (حتى لا يتم توصيل أجهزة إضافية إليه).