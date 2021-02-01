كوريا الجنوبية تسجل 305 إصابات جديدة و 5 وفيات بفيروس كورونا

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مصراوي Masrawy

سول - (د ب أ):

أعلنت السلطات في كوريا الجنوبية اليوم الإثنين تسجيل 305 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا و5 حالات وفاة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية .

وذكرت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أنه بذلك ارتفع العدد الاجمالي للاصابات بالفيروس إلى 78 الفا و 508 حالات والوفيات إلى 1425، وفقا لوكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.

وتعافت 431 حالة جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليرتفع إجمالي عدد الأشخاص الذين تعافوا إلى 68 الفا و 309 حالات.