​​برلماني: ما يحدث داخل وزارة النقل إنجاز بمعنى الكلمة

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

(مصراوي):

أشاد النائب محمد عبدالحميد عضو مجلس النواب، بتحركات وزير النقل الفريق، كامل الوزير، بشأن جميع ملفات الوزارة، مضيفًا أن ما شهده قطاع النقل في مصر خلال الفترة الأخيرة، يعد إنجازًا بمعنى الكلمة، وأصبح هناك ترابط بين جميع المحافظات وتخفيف معاناة الطريق والسفر.

وأضاف "عبدالحميد" أن ما حدث في السكة الحديد يعد إنجازًا، بعدما كانت من أقدم سكك الحديد على مستوى العالم، مؤكدًا أن وزير النقل قام بثورة خدمات وبناء منظومة سكك الحديد في مصر بشكل جيد دفع الكثير من المصريين للاعتماد عليها.