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مختص يكشف عن تقنية جديدة سعودية توفِّر أكثر من 100 مليار دولار في العالم

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مختص يكشف عن تقنية جديدة سعودية توفِّر أكثر من 100 مليار دولار في العالم مختص يكشف عن تقنية جديدة سعودية توفِّر أكثر من 100 مليار دولار في العالم
أشار إلى أنها توفِّر وسيلة جديدة لقراءة الأنسجة السرطانية بشكل دقيق ومبتكر

مختص يكشف عن تقنية جديدة سعودية توفِّر أكثر من 100 مليار دولار في العالم

كشف المشرف على مختبر العلوم (الأوتو ثانية) بجامعة الملك سعود، البروفيسور عبدالله الزير، تفاصيل المشروع البحثي الذي تنفذه الجامعة للكشف المبكر عن السرطان باستخدام الليزر، وقال خلال حديثه لبرنامج "يا هلا" على قناة "روتانا خليجية": "إن البحث معني بتقنية (أوتو ثانية) التي تعتمد على بث موجات الليزر واستقبالها للحصول على رسم جزيئات الدم".

وأكد رئيس قسم الأورام وأمراض الدم بالمدينة الطبية في الجامعة، الدكتور خالد الصالح، أن التقنية الجديدة ستوفر مبالغ مالية طائلة، ينفقها العالم في برامج المسح السرطاني، وتصل إلى أكثر من 100 مليار دولار في العالم.

وأشار إلى أن التقنية الجديدة توفر وسيلة جديدة لقراءة الأنسجة السرطانية بشكل دقيق ومبتكر، ومن ثم الحصول على بصمة من خلال تقنيات الذكاء الاصطناعي؛ وهو ما يسهّل من عملية الكشف عن أي تغير في الدم.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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