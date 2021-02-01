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​​"أفضل من باريس".. "الصوت والضوء" تكشف خطة إضاءة ميادين القاهرة تنشيطًا للسياحة

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​​"أفضل من باريس".. "الصوت والضوء" تكشف خطة إضاءة ميادين القاهرة تنشيطًا للسياحة ​​"أفضل من باريس".. "الصوت والضوء" تكشف خطة إضاءة ميادين القاهرة تنشيطًا للسياحة

مصراوي Masrawy

01:32 ص الإثنين 01 فبراير 2021

كتب- يوسف عفيفي:

كشف محمد عبدالعزيز، رئيس شركة للصوت والضوء والتنمية السياحية، أن الشركة بالتعاون مع وزارتي السياحة، والإسكان ومحافظة القاهرة وجهاز التنسيق الحضاري، صممت نماذج لإضاءة ميادين القاهرة شملت طلعت حرب، ومصطفى كامل، والأوبرا، والعتبة، وحديقة الأزبكية، وبعض العمارات المجاورة، والشوارع المؤدية إليها.

وقال عبدالعزيز، إن المرحلة الثانية، تبدأ بإضاءة ميدان الأوبرا والعتبة، وستصبح القاهرة أفضل من مدينة النور "باريس"، مشيرًا إلى أن المرحلة الأولى تشمل تطوير مناطق القاهرة الفاطمية مثل منطقة الحسين ومنطقة المعز والدرب الأحمر والمناطق المجاورة لها.

وتابع: "نعمل خلال الفترة المقبلة في عدد من المحافظات منها الإسكندرية وهناك مزايدة عالمية لتطوير عروض الصوت والضوء في منطقة الأهرامات، ويتم حاليًا العمل على تطوير عروض الصوت والضوء في الأماكن التاريخية باستخدام نظارات الواقع الافتراضي".

وكانت شركة مصر للصوت والضوء والتنمية السياحية، انتهت من وضع التصاميم الهندسية والفنية لمشروع إضاءة ميادين القاهرة، على غرار إضاءة ميدان التحرير.

وأوضح عبدالعزيز لـ"مصراوي"، أن رئاسة مجلس الوزراء، كلفت نفس الجهات التي عملت على مشروع تطوير ميدان التحرير لإعداد تصوراتها لباقي الميادين الأخرى، وشكل مجموعة من وزارتي السياحة والآثار والإسكان ومحافظة القاهرة وجهاز التنسيق الحضاري وشركة مصر للصوت والضوء لوضع التصور الجديد والذي تم الانتهاء منه.

وأشار عبدالعزير، إلى إن الصوت والضوء، شاركت فى إضاءة منطقة الأهرامات خلال قرعة بطولة لليد التي تختتم فعالياتها مساء اليوم، بالإضافة إلى مشاركتها في العديد من الاحتفالايات العامة والخاصة، متابعًا: "الإضاءة فن وعلم وتحتاج إلى دراسة كبيرة تحتاج لوقت أكثر بكثير من وقت التنفيذ".

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