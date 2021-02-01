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سرقوا 5 شقق سكنية.. حبس عصابة سرقة المغتربين بمدينة بدر

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سرقوا 5 شقق سكنية.. حبس عصابة سرقة المغتربين بمدينة بدر سرقوا 5 شقق سكنية.. حبس عصابة سرقة المغتربين بمدينة بدر

مصراوي Masrawy

11:41 م الأحد 31 يناير 2021

كتب- محمود الشوربجي:

باشرت نيابة الشروق وبدر، اليوم الأحد، التحقيق في واقعة اتهام 3 عاطلين بسرقة الشقق السكنية الخاصة بالمغتربين بنطاق قسم شرطة بدر.

وأمرت النيابة بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما طالبت النيابة بسرعة وصول تحريات الأجهزة الأمنية للوقوف على ملابسات الواقعة.

وكشفت التحقيقات الأولية أن المتهمين كونوا فيما بينهم تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطهم الإجرامي في سرقة الشقق السكنية الخاصة بالعمال المغتربين بمدينة بدر، وذلك بأسلوب كسر الباب.

وأقروا بسرقتهم لخمس شقق سكنية بذات الأسلوب.

بداية الواقعة عندما تلقى قسم شرطة بدر عدة بلاغات تفيد بسرقة الشقق السكنية الخاصة بالمغتربين، وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة، تبين أن المتهمين هم: "إسلام. م، أمير. ح، طه. ع" عاطلين، وبسؤالهم اعترفوا بارتكاب عدة وقائع لسرقة الشقق السكنية الخاصة بالمغتربين، وحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيقات.

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