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مدبولي: استطاعت تنظيم بطولة العالم لليد بنجاح رغم جائحة "كورونا"

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مدبولي: مصر استطاعت تنظيم بطولة العالم لليد بنجاح رغم جائحة "كورونا" مدبولي: استطاعت تنظيم بطولة العالم لليد بنجاح رغم جائحة "كورونا"

مصراوي Masrawy

09:15 م الأحد 31 يناير 2021

كتب- محمد غايات:

حضر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، المباراة النهائية لمونديال بطولة لليد للرجال " 2021" في نسختها الـ27 بين منتخبي الدنمارك والسويد المٌقامة في الصالة المغطاة باستاد القاهرة، بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، والدكتور هشام نصر، رئيس الاتحاد المصري للعبة.

وسلّم رئيس الوزراء كأس البطولة لفريق الدنمارك الفائز بالمركز الأول بمشاركة رئيس الاتحاد الدولي للعبة، إضافة إلى تسليم راية تنظيم المونديال في نسخته الـ28 إلى مسئولي دولتى السويد وبولندا، المزمع استضافة المونديال بهما عام 2023.

وقال رئيس الوزراء إن مصر استطاعت تنظيم بطولة العالم لليد رجال بنجاح ملحوظ، في وقت لا تزال جائحة "كورونا" تفرض قيودًا على حركة ونشاط البلدان حول العالم، مضيفًا: "كنا أمام اختبار حقيقي، استطعنا اجتيازه بتفوق، وشهدت لنا بذلك بعثات الدول المشاركة في البطولة".

وأشاد مدبولي بالأداء القوي المُشرف للمنتخب الوطني المصري لكرة اليد الذي أبهر العالم بجسارته أمام منافسيه، قبل أن يخرج من دور الثمانية أمام الدنمارك، حامل اللقب بنتيجة 38-39.

وشهدت مراسم توزيع جوائز البطولة تسليم الميداليات الذهبية وكأس البطولة لصاحب المركز الأول، والميداليات الفضية للمركز الثاني، والبرونزية لمنتخب إسبانيا الذي حل في المركز الثالث بعد تغلبه على منتخب فرنسا في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، علاوة على الكلمات الرسمية ورفع أعلام المنتخبات أصحاب المراكز الثلاثة الأولى، وتسليم راية تنظيم النسخة القادمة إلى السويد وبولندا، وخلال حفل الختام وتوزيع الجوائز، تم عرض فيلم تسجيلي قصير تضمن أبرز اللقطات التي تم التقاطها خلال البطولة.

يذكر أن بطولة العالم لكرة اليد انطلقت فعالياتها يوم 13 يناير الماضي بحضور السيد الرئيس عبدالفتاح ، رئيس الجمهورية، واحتضنت منافساتها الصالة المغطاة بهيئة القاهرة الدولي، والصالة المغطاة بمدينة السادس من أكتوبر، والصالة المغطاة بالعاصمة الإدارية الجديدة، والصالة المغطاة ببرج العرب بالإسكندرية، ولاقى تنظيم البطولة على أرض مصر في ظل تحدي تداعيات كورونا، إشادة واسعة من المنتخبات وجميع الوفود المشاركة.

وقال الدكتور حسن مصطفى، رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد: "نجحنا في تنظيم البطولة، لقد كانت سيمفونية ناجحة، حظيت برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي"، وهنأ فريق الدنمارك على فوزه بالبطولة، كما توجّه بالشكر والتقدير لحكومة الدكتور مصطفى مدبولي على قيامها بتنظيم المونديال في هذا الظرف الاستثنائي.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

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