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ابناها تخليا عنها.. تفاصيل جديدة في واقعة مسنة الشارع ببنها

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ابناها تخليا عنها.. تفاصيل جديدة في واقعة مسنة الشارع ببنها ابناها تخليا عنها.. تفاصيل جديدة في واقعة مسنة الشارع ببنها

مصراوي Masrawy

08:20 م الأحد 31 يناير 2021

القليوبية - أسامة علاء الدين:

كشفت تحقيقات أجهزة الأمن في القليوبية تفاصيل جديدة في واقعة ترك شخصين والدتهما المسنة البالغة من العمر 80 عامًا، في الشارع بمدينة بنها.

تبين من التحقيقات، أن ابني السيدة "رضا. ع" 80 عامًا أرغماها على بيع شقتها، على أن يتناوبا على رعايتها داخل منزليهما، إلا أنهما بعد فترة أساءا معاملتها إلى أن قررا إلقاءها بالشارع. كما كشفت التحقيقات أيضًا أن المتهمين استوليا على معاش أمهما العجوز.

تلقى مدير الأمن اللواء فخر الدين العربي إخطارًا من العميد حازم عفت، مأمور قسم ثان بنها، ببلاغ من "رضا.ع" 80 عامًا، مقيمة بمدينة بنها، تتهم ابنها بإلقائها في الشارع أسفل منزل شقيقه، بعد إرغامها على بيع شقتها، حيث جرى ضبط أحد ابنيها، وحرر محضر بالواقعة، تمهيدًا لتحقيقات النيابة.

يأتي ذلك بعد أن تداول مستخدمو موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" صورًا للسيدة المسنة، وسط مطالبات بمحاسبة ابنيها.​
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