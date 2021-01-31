أخبار عاجلة

مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع -
الجامعة العربية ترحب باختيار السلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا -
اليوم.. دعوى عدم دستورية سن حضانة الفتيات وسن الرؤية -
مصر تسجل 540 إصابة جديدة بفيروس كورونا و48 حالة وفاة -
"الإذاعة والتليفزيون" تؤكد احترامها للمتقاعدين وتوضح: "اسأل السعودية" فُسِّر بشكل خاطئ -
النواب الليبي يعلن دعم السلطة التنفيذية الموحدة في البلاد حال نيلها الثقة -
اليمن يرحب بتعيين تيم ليندر مبعوثاً خاصاً للرئيس الأمريكي -
السودان: إجراءات أمنية في "القضارف" لتأمين الولاية -
"الشباب" يسعى لاستعادة الصدارة.. و"القادسية" يطمح لتحسين مركزه -
"البنتاجون": السعودية شريك في محاربة الإرهاب.. وندعمها للدفاع عن سيادتها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

على كرسي متحرك.. القبض على شخص ألقى والدته في الشارع ببنها

Print
على كرسي متحرك.. القبض على شخص ألقى والدته في الشارع ببنها على كرسي متحرك.. القبض على شخص ألقى والدته في الشارع ببنها

مصراوي Masrawy

08:14 م الأحد 31 يناير 2021

القليوبية - أسامة علاء الدين:

ألقت أجهزة الأمن في القليوبية القبض على شخص ترك والدته المسنة، على كرسي متحرك، ملقاة بالشارع في منطقة الأهرام بمدينة بنها، بعد أن أرغمها على بيع مسكنها.

تلقى مدير الأمن اللواء فخر الدين العربي إخطارًا من العميد حازم عفت، مأمور قسم ثان بنها، ببلاغ من "رضا.ع" 80 عامًا، مقيمة بمدينة بنها، تتهم ابنها بإلقائها في الشارع أسفل منزل شقيقه، بعد إرغامها على بيع شقتها، حيث جرى ضبط أحد ابنيها، وحرر محضر بالواقعة، تمهيدًا لتحقيقات النيابة.

يأتي ذلك بعد أن تداول مستخدمو موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" صورًا للسيدة المسنة، وسط مطالبات بمحاسبة ابنيها.​

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصر تسجل 540 إصابة جديدة بفيروس كورونا و48 حالة وفاة

مصر تسجل 540 إصابة جديدة بفيروس كورونا و48 حالة وفاة

إسبانيا تحتجز شابا إخوانيا مدانا بجرائم عنف في مصر تمهيدا لتسليمه للقاهرة

إسبانيا تحتجز شابا إخوانيا مدانا بجرائم عنف في مصر تمهيدا لتسليمه للقاهرة

​نقيب الإعلاميين: المجتمع المصري يحتاج إلى رفع درجة الوعي

​نقيب الإعلاميين: المجتمع المصري يحتاج إلى رفع درجة الوعي

العثور على جثة ملقاة في مصرف بالخانكة

العثور على جثة ملقاة في مصرف بالخانكة

شبكة عيون الإخبارية