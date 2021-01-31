على كرسي متحرك.. القبض على شخص ألقى والدته في الشارع ببنها

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القليوبية - أسامة علاء الدين:

ألقت أجهزة الأمن في القليوبية القبض على شخص ترك والدته المسنة، على كرسي متحرك، ملقاة بالشارع في منطقة الأهرام بمدينة بنها، بعد أن أرغمها على بيع مسكنها.

تلقى مدير الأمن اللواء فخر الدين العربي إخطارًا من العميد حازم عفت، مأمور قسم ثان بنها، ببلاغ من "رضا.ع" 80 عامًا، مقيمة بمدينة بنها، تتهم ابنها بإلقائها في الشارع أسفل منزل شقيقه، بعد إرغامها على بيع شقتها، حيث جرى ضبط أحد ابنيها، وحرر محضر بالواقعة، تمهيدًا لتحقيقات النيابة.

يأتي ذلك بعد أن تداول مستخدمو موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" صورًا للسيدة المسنة، وسط مطالبات بمحاسبة ابنيها.​