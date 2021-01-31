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لمن تذهب؟ .. 3 مرشحين يتنافسون على "نوبل" للسلام

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لمن تذهب؟ .. 3 مرشحين يتنافسون على "نوبل" للسلام لمن تذهب؟ .. 3 مرشحين يتنافسون على "نوبل" للسلام
ينتمون لمجالات السياسة والصحة والمناخ

لمن تذهب؟ .. 3 مرشحين يتنافسون على

أصبح المنشق الروسي أليكسي نافالني، ومنظمة الصحة العالمية، والناشطة المناخية جريتا ثونبرج، من بين المرشحين لجائزة نوبل للسلام لهذا العام، وكلهم مدعومون من قِبل المشرعين النرويجيين، الذين لديهم سجل حافل في اختيار الفائز.

وذكر مدير معهد أبحاث السلام في أوسلو هنريك أوردال، أن المشرعين النرويجيين رشحوا الفائز النهائي كل عام منذ 2014، باستثناء عام 2019، وفقًا لـ"رويترز".

واعتبر "أوردال" أن النمط من السنوات الأخيرة مذهل للغاية.

ولجنة نوبل النرويجية، التي تقرر الفائز بالجائزة لا تعلق على الترشيحات، وتحتفظ منذ 50 عامًا بسرية أسماء المرشحين والمرشحين غير الناجحين.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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