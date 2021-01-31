مقطورة وسيارة نقل.. مسارح متنقلة لتوصيل الثقافة إلى كل مكان بالجمهورية

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

(مصراوي):

قال الدكتور أحمد عواض رئيس هيئة قصور الثقافة، إن فكرة المسارح المتنقلة التي أطلقتها مساء اليوم وزيرة الثقافة، من حي الأسمرات، تهدف إلى توصيل المنتج الثقافي إلى كل بقاع الجمهورية.

وأكد عواض، أن إقليم القناة وسيناء الثقافي أول منطقة وصل إليها المسرح المتنقل الخاص بها وجاري إعداد برنامج جولتها في جميع القرى والنجوع التابعة للإقليم خاصة الأماكن التي لا توجد بها بيوت ثقافة أو مكتبات.

وأضاف عواض في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، أنه يتكون كل مسرح من سيارة نقل ضخمة بالإضافة إلى مقطورة متحركة الأولي منها مجهزة لخدمات الكهرباء والمياة وتشمل لوحات تحكم وتوزيع وحماية للقدرة الكهربائية، بالإضافة لغرفتين للخدمات، أما الثانية (المقطورة) فتحمل مسرح بمساحة 37.5 متر مربع، قابل للفك والتركيب يتم تجهيزه لإقامة العروض في مدة تترواح بين 3 إلى 4 ساعات.

كما تتضمن القوافل أحدث معدات الصوت منها سماعات ghl S، ومعدات الضوء (الديمر 088) وكشافات الضوء والميكسر، كما تتضمن غرفة كنترول مكيفة، وأربع خيام مجهزة تمثل غرف استبدال الملابس للفنانين.

يشار إلى أن المسارح المتنقلة مزودة بأحدث أجهزة الصوت والإضاءة وتم إعداد برنامج لتشغيلها يضم كافة ألوان الإبداع التى تواجه الفكر المتعصب وتدعم الروح الوطنية والانتماء من خلال التعريف بتضحيات أبطال الجيش والشرطة وتكريمهم وإلقاء الضوء على تاريخ المحافظة والقرى التابعة واشهر الشخصيات التى تنتمى لها والاحتفاء بنضالات المرأة المصرية الى جانب مسابقات لاكتشاف المواهب وندوات توعوية.​