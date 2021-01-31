وزيرة الثقافة تطلق قوافل المسارح المتنقلة من "الأسمرات 3"

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مصراوي Masrawy

كتب- أسامة علي:

أطلقت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، مساء اليوم الأحد، من حي "الأسمرات 3" قوافل المسرح المتنقل.

وأكدت عبدالدايم، أن هذه القوافل تشمل 6 محافظات هي القاهرة، قرية ميت غراب مركز السنبلاوين محافظة الدقهلية، قرية البلانة مركز نصر النوبة بمحافظة أسوان، قرية الجبيل بالوديان مدينة الطور بمحافظة جنوب سيناء، قرية رزقة مركز القوصة دير المحرق بمحافظة أسيوط، قري مركز أبو المطامير محافظة البحيرة.

وقالت عبدالدايم: "تستقر المسارح المتنقلة في كل قرية من 3 إلى 4 أيام ثم تنتقل إلى قرى أخرى داخل المحافظات الست ومن ثم إلى القرى الأكثر احتياجًا بمختلف محافظات الجمهورية.

يشار إلى أن المسارح المتنقلة مزودة بأحدث أجهزة الصوت والإضاءة وتم إعداد برنامج لتشغيلها يضم كافة ألوان الإبداع التى تواجه الفكر المتعصب وتدعم الروح الوطنية والانتماء من خلال التعريف بتضحيات أبطال الجيش والشرطة وتكريمهم وإلقاء الضوء على تاريخ المحافظة والقرى التابعة واشهر الشخصيات التى تنتمى لها والاحتفاء بنضالات المرأة المصرية الى جانب مسابقات لاكتشاف المواهب.​