أخبار عاجلة

مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع -
الجامعة العربية ترحب باختيار السلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا -
اليوم.. دعوى عدم دستورية سن حضانة الفتيات وسن الرؤية -
مصر تسجل 540 إصابة جديدة بفيروس كورونا و48 حالة وفاة -
"الإذاعة والتليفزيون" تؤكد احترامها للمتقاعدين وتوضح: "اسأل السعودية" فُسِّر بشكل خاطئ -
النواب الليبي يعلن دعم السلطة التنفيذية الموحدة في البلاد حال نيلها الثقة -
اليمن يرحب بتعيين تيم ليندر مبعوثاً خاصاً للرئيس الأمريكي -
السودان: إجراءات أمنية في "القضارف" لتأمين الولاية -
"الشباب" يسعى لاستعادة الصدارة.. و"القادسية" يطمح لتحسين مركزه -
"البنتاجون": السعودية شريك في محاربة الإرهاب.. وندعمها للدفاع عن سيادتها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. مصراوي Masrawy

وزيرة الثقافة تطلق قوافل المسارح المتنقلة من "الأسمرات 3"

Print
وزيرة الثقافة تطلق قوافل المسارح المتنقلة من "الأسمرات 3" وزيرة الثقافة تطلق قوافل المسارح المتنقلة من "الأسمرات 3"

مصراوي Masrawy

07:48 م الأحد 31 يناير 2021

كتب- أسامة علي:

أطلقت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، مساء اليوم الأحد، من حي "الأسمرات 3" قوافل المسرح المتنقل.

وأكدت عبدالدايم، أن هذه القوافل تشمل 6 محافظات هي القاهرة، قرية ميت غراب مركز السنبلاوين محافظة الدقهلية، قرية البلانة مركز نصر النوبة بمحافظة أسوان، قرية الجبيل بالوديان مدينة الطور بمحافظة جنوب سيناء، قرية رزقة مركز القوصة دير المحرق بمحافظة أسيوط، قري مركز أبو المطامير محافظة البحيرة.

وقالت عبدالدايم: "تستقر المسارح المتنقلة في كل قرية من 3 إلى 4 أيام ثم تنتقل إلى قرى أخرى داخل المحافظات الست ومن ثم إلى القرى الأكثر احتياجًا بمختلف محافظات الجمهورية.

يشار إلى أن المسارح المتنقلة مزودة بأحدث أجهزة الصوت والإضاءة وتم إعداد برنامج لتشغيلها يضم كافة ألوان الإبداع التى تواجه الفكر المتعصب وتدعم الروح الوطنية والانتماء من خلال التعريف بتضحيات أبطال الجيش والشرطة وتكريمهم وإلقاء الضوء على تاريخ المحافظة والقرى التابعة واشهر الشخصيات التى تنتمى لها والاحتفاء بنضالات المرأة المصرية الى جانب مسابقات لاكتشاف المواهب.​

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصر تسجل 540 إصابة جديدة بفيروس كورونا و48 حالة وفاة

مصر تسجل 540 إصابة جديدة بفيروس كورونا و48 حالة وفاة

إسبانيا تحتجز شابا إخوانيا مدانا بجرائم عنف في مصر تمهيدا لتسليمه للقاهرة

إسبانيا تحتجز شابا إخوانيا مدانا بجرائم عنف في مصر تمهيدا لتسليمه للقاهرة

​نقيب الإعلاميين: المجتمع المصري يحتاج إلى رفع درجة الوعي

​نقيب الإعلاميين: المجتمع المصري يحتاج إلى رفع درجة الوعي

العثور على جثة ملقاة في مصرف بالخانكة

العثور على جثة ملقاة في مصرف بالخانكة

شبكة عيون الإخبارية