"حركة الشباب" في الصومال تتبنى الهجوم على فندق في مقديشو

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مقديشو - (د ب أ)

أعلنت الشرطة الصومالية وشهود عيان الأحد، أن "حركة الشباب" المتطرفة تبنت هجومًا انتحاريًا على فندق بوسط العاصمة مقديشو. ونفذت الحركة الهجوم بواسطة سيارة ملغومة، وأعقب الهجوم تبادلا لإطلاق النار بين متشددين وقوات الأمن عند محيط الفندق مما أسفر عن سقوط عدد غير معروف من الضحايا.

أعلنت الشرطة الصومالية الأحد، وقوع هجوم يُشتبه بأنه انتحاري تم تنفيذه بسيارة ملغومة بالعاصمة الصومالية مقديشو. وأعقب الهجوم تبادلا لإطلاق النار بين متشددين وقوات الأمن عند فندق مما أسفر عن سقوط عدد غير معروف من الضحايا.

وأعلنت "حركة الشباب" المتطرفة المتحالفة مع تنظيم القاعدة، والتي تنفذ تفجيرات من حين لآخر في حربها على الحكومة المركزية، مسؤوليتها عبر محطة إذاعة تابعة لها.

وأكد الشرطي محمد أدن أن "هناك هجوم على فندق. (انفجرت) سيارة مفخخة عند مدخله واقتحم مسلحون المبنى"، مشيرًا إلى "تبادل لاطلاق النار".

شهود عيان

وقال صاحب متجر يُدعى علي عبد الله، عن الحادث الذي وقع في منطقة الكيلومتر الرابع المزدحمة بالمدينة الساحلية: "انفجرت سيارة مسرعة قرب الفندق ونقطة التفتيش. الانفجار هز المنطقة وأعقبه إطلاق نار كثيف".

وشاهد صحفي من وكالة أنباء رويترز، قوات الأمن تحاصر المنطقة، حيث يتم تفتيش السيارات المتوجهة إلى المطار. ويجتمع الساسة بانتظام في هذا الفندق.

وقال الشاهد محمد نور، إن الانفجار رج الفندق وكنا جالسين بالداخل نتحدث. أصابنا الفزع والارتباك. وأضاف أنه تمكن من الفرار بالنزول من على جدار من خلال سلم .

"قفزت وركضت"

وقال: "قفزت وركضت. لا أعرف كيف كان الحال. سمعت إطلاق نار ورأيت دخانا داكنا".

وقال المتحدث باسم الشرطة صادق علي إنه تسنى إنقاذ كثيرين داخل فندق أفريك. وأضاف لرويترز "لا بد أن تكون هناك خسائر بشرية لأن المتشددين بدأوا العملية أولاً بهجوم انتحاري بسيارة ملغومة استهدف الجدار".

وتابع قائلاً: "العملية ما زالت مستمرة، وسنعرف عدد المصابين لاحقا".

وتسعى حركة الشباب لحكم الصومال وفقًا لتفسيرها للشريعة الإسلامية.

ولم يصدر أي تعليق حتى الآن من المسؤولين الصوماليين أو بعثة الاتحاد الأفريقي التي تدعم الحكومة في مواجهة حركة الشباب بشأن ما حدث اليوم.

وقالت إذاعة الأندلس التابعة لحركة الشباب، إن مقاتلي الحركة اقتحموا الفندق بعد تفجير سيارة ملغومة. وأضافت الحركة في البيان إن مقاتليها نفذوا "عملية استشهادية" في فندق أفريك الذي يتخذه مسؤولو "الحكومة الكافرة" غطاء لهم