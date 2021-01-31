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أكاديمية "هواوي" ببورسعيد تحصد المركز الأول بين الجامعات المصرية

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أكاديمية "هواوي" ببورسعيد تحصد المركز الأول بين الجامعات المصرية أكاديمية "هواوي" ببورسعيد تحصد المركز الأول بين الجامعات المصرية

مصراوي Masrawy

07:39 م الأحد 31 يناير 2021

بورسعيد - طارق الرفاعي:

أعلنت جامعة بورسعيد، اليوم الأحد، حصول فريق أكاديمية "هواوي" بالجامعة، على المركز الأول على مستوى الأكاديميات الموجودة بالجامعات المصرية الحكومية، وذلك للمرة الثانية على التوالي.

أشار رئيس الجامعة الدكتور أيمن محمد ابراهيم إلى أن هذا التقييم بناءً على عدد الدورات المقامة وتنظيمها وعدد المتدربين، وعلى عدد الحاصلين على الشهادات الدولية من "هواوي".

قدم رئيس الجامعة التهنئة والشكر للدكتورة هبة عبدالعاطي مدير أكاديمية "هواوي" بجامعة بورسعيد على مجهودها الكبير، والذي أدى إلى ذلك المركز المتقدِم على كل الجامعات المصرية الحكومية. كما قدم الشكر لمجهود المحاضرين المتميِزين المعتمدين بالجامعة. ​

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