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استمرار حبس عصابة سرقة سيارات المواطنين بالزيتون

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استمرار حبس عصابة سرقة سيارات المواطنين بالزيتون استمرار حبس عصابة سرقة سيارات المواطنين بالزيتون

مصراوي Masrawy

07:53 م الأحد 31 يناير 2021

كتب- محمود السعيد:

قرر قاضي المعارضات، بمحكمة جنح الزيتون اليوم، بتجديد حبس تشكيل عصابي 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ بتهمة سرقة متعلقات المواطنين من داخل سياراتهم عقب ركنها، عن طريق كسر الزجاج.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارًا مفاده أنه أثناء مرور قوة أمنية من مباحث قسم شرطة الزيتون بقيادة الرائد أحمد صبري معاون المباحث بشارع جسر السويس دائرة القسم، تمكنت من ضبط كلا من "إ. ج"، 16 سنة، عاطل ومقيم عزبة النخل بدائرة قسم شرطة المرج، و"م. م. س"، 16 سنة، عاطل ومقيم بذات العنوان، وبحوزتهما حقيبة يد سوداء اللون بداخلها (سماعة طبية، جهاز قياس ضغط الدم، جهاز لقياس نسبة الأكسجين بالدم)، مجهولي المصدر.

بمناقشتهما عن مصدر المضبوطات اعترفا بسرقتها من داخل السيارة ماركة دايو لانوس، حال توقفها بالشارع محل الضبط بأسلوب " كسر زجاج الهواية "، أمكن التوصل للمجني عليه وتبين أنه يدعى "و. م"، 32 سنة، طبيب ومقيم، دائرة قسم شرطة حدائق القبة، باستدعائه تعرف على المضبوطات واتهمهما بالسرقة.

وبتطوير مناقشتهما للربط بينهما وبين القضايا المجهولة أقرا بتكوينهما تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامي في السرقة من داخل السيارات، واعترفا بارتكاب عدد 2 حادث سرقة بطاريات من داخل السيارات بأسلوب " الضغط على الكابوت " وتم بإرشادهما ضبط المسروقات بمسكنهما.

وباستدعاء المجني عليهما تعرفا على المضبوطات واتهماهما بالسرقة، وتحرر عن ذلك المحاضر اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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