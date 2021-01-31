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مرصد الأزهر يحذِّر من استخدام "بوكو حرام" طائرات مسيَّرة: تطور نوعي وتحول خطير

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مرصد الأزهر يحذِّر من استخدام "بوكو حرام" طائرات مسيَّرة: تطور نوعي وتحول خطير مرصد الأزهر يحذِّر من استخدام "بوكو حرام" طائرات مسيَّرة: تطور نوعي وتحول خطير

مصراوي Masrawy

07:27 م الأحد 31 يناير 2021

كتب- محمود مصطفى:

حذِّر مرصد الأزهر لمكافحة التطرف من استخدام جماعة «بوكو حرام» الإرهابية طائرات دون طيار في عملياتها الاستطلاعية بالمناطق التي تتمركز فيها الجماعة، معربًا عن قلقه البالغ إزاء هذا التحول الخطير والتطور النَّوعي في استراتيجية تلك الجماعة الإرهابية.

ودعا المرصد في بيان له، الأحد، الدول الأعضاء في منظمة «حوض بحيرة تشاد» إلى الاستجابة السريعة للاتحاد الأفريقي الذي طالب بالنظر في إمكانية الردِّ بشكل عاجل وأكثر فعالية على هذا التهديد، ومحاولة وقف كل أشكال الدعم السياسي والعسكري والمالي لـ«بوكو حرام».

وأكد المرصد ضرورة مواصلة العمليات العسكرية ضد جماعة «بوكو حرام» التي تستخدم طائرات مسيَّرة كأول جماعة إرهابية تستخدم هذا النوع من الطائرات في أفريقيا، وكذلك القضاء على الجماعات المسلحة التي تساعد «بوكو حرام» على القيام بمخططاتها الخبيثة الرامية إلى زعزعة الأمن ونشر الفوضى.

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